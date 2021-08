GOG verschenkt Syndicate und Ultima Underworld

Michael Söldner

GOG bietet mehrere Spiele-Klassiker noch einmal zum Nulltarif an. Mit dabei: „Syndicate“ und „Ultima Underworld“.

Vergrößern GOG verschenkt vier lohnenswerte Retro-Klassiker aus den 90er Jahren. © gog.com

Schon einmal hat die Spielevertriebsplattform die Retro-Klassiker „Syndicate Plus“, „Syndicate Wars“, „Ultima Underworld 1“ und „Ultima Unterworld 2“ kostenlos zum Download angeboten. Nun stehen die vier Spiele aus den 90er Jahren noch einmal gratis zum Download bereit. Wer die vergangene Aktion verpasst hat, kann die vier Spiele nun also doch noch ohne Mehrkosten seiner Bibliothek hinzufügen. Alle vier Titel sollten Retro-Fans für viele Stunden beschäftigen. Einen Blick wert ist das damals revolutionär wirkende Echtzeitstrategiespiel „Syndicate“, welches hier in der Plus-Version, also zusammen mit der Erweiterung „American Revolt“ angeboten wird. Das 1993 veröffentlichte Spiel von Bullfrog Productions unter der Leitung von Peter Molyneux dreht sich um mächtige Großkonzerne und deren Kriege mit modifizierten Spezialagenten. Das ein Jahr später erschienene „Syndicate Wars“ setzt hingegen auf eine neuartige 3D-Engine und wird nicht mehr aus der isometrischen Perspektive präsentiert.

Wer sich hingegen für klassische Rollenspiele interessiert, sollte sich das „Ultima Underworld“-Komplettpaket anschauen. Darin ist auch die Fortsetzung „Labyrinth of Worlds“ enthalten. Beide Spiele sind im bekannten Ultima-Universum verankert. Nach der ausufernden Charaktererstellung wird das Spielgeschehen aus der 3D-Perspektive präsentiert, in der sich Nutzer frei umsehen, aber nur in bestimmte Himmelsrichtungen weiter rücken können. Meist spielt sich das Kampfgetümmel in düsteren Verliesen ab. Der eigenen Party gilt dabei besonderes Augenmerk, schließlich muss auf die Gesundheit und Ausrüstung aller Kämpfer geachtet werden.

Ultima Underworld 1+2 und Syndicate kostenlos bei GOG herunterladen