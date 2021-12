GOG verschenkt Strategiespiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Michael Söldner

Die beliebte Spielevertriebsplattform GOG hat aktuell ein kostenloses Strategiespiel für den PC im Angebot.

Vergrößern Bei GOG.com wartet aktuell ein Gratis-Spiel auf Strategiefans. © gog.com

Bei der Spielevertriebsplattform GOG wartet aktuell ein Gratis-Spiel auf interessierte Gamer: Konkret verschenkt die Plattform bis zum 15. Dezember um 15 Uhr das Spiel „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ aus dem Jahr 2016. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Echtzeitstrategie und Stealth-Abenteuer. Dabei wird der Spieler nach Japan in das Jahr 1620 entführt. Hier stehen fünf spezialisierte Assassinen zur Auswahl, die für den Shogun in den Krieg gegen Rebellen ziehen. Nach jedem Level-Start muss die neue Umgebung vorsichtig erkundet werden, um nichtsahnende Wachen im Idealfall unbemerkt zu beseitigen oder zu umschleichen. Die Reise führt in verschneite Berge, gut geschützte Burgen und Köster oder in düstere Wälder. Mit Fallen lassen sich Gegner wahlweise vergiften.

Niedrige Systemanforderungen

Das von schräg oben präsentierte Spiel bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, unbemerkt über die Dächer der Level zu schleichen. Durch drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sollten auch ungeübte Strategen schnelle Erfolge feiern können. „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ bietet detaillierte Welten, gehört aber sicherlich nicht zu den schönsten Genrevertretern. Dafür fallen die Systemanforderungen recht niedrig aus. Auf dem Rechner sollte mindestens Windows 7 oder Ubuntu in der Version 16.04 installiert sein. Darüber hinaus genügt ein Prozessor von Intel oder AMD mit 2,5 bis 3,5 GHz Taktung. Der Arbeitsspeicher sollte zwischen 4 und 6 GB groß sein. Weiterhin genügt schon eine betagte Nvidia GT640 oder Radeon HD7750 zum Spielen. Auf der Festplatte belegt „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ moderate 3,9 GB.

„Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ kostenlos bei GOG herunterladen