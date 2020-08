GOG verschenkt Shooter-Klassiker Serious Sam

Michael Söldner

Bei GOG finden sich aktuell über 1.500 Schnäppchen mit über 90 Prozent Rabatt. Einen Klassiker gibt es sogar gratis!

Vergrößern GOG verschenkt aktuell den Shooter-Klassiker Serious Sam für den PC. © gog.com

Vor 19 Jahren sorgte der Ego-Shooter Serious Sam: The First Encounter für chaotische Koop-Abende mit Freunden. Nun steht der Klassiker für Windows-PCs bei GOG zum kostenlosen Download bereit. Wer sich allein oder mit seinem Freundeskreis in knallbunten Umgebungen gegen immer neue Gegnerwellen zur Wehr setzen will, sollte sich den Gratis-Download unbedingt vormerken. Aufgrund des Alters werden keine großen Anforderungen an den eigenen Rechner gestellt, für eine Multiplayer-Session mit Freunden genügt notfalls auch ein ausgedientes Notebook oder ein verstaubter PC vom Dachboden.

Wer für kleines Geld nach weiteren Spielen sucht, wird im aktuell laufenden Harvest Sale bei GOG fündig. Dort werden über 1.500 Spiele mit bis zu 91 Prozent Rabatt angeboten. Die Schnäppchen werden unterschieden in Oldies, Indie-Perlen und Rollenspiele, somit sollte sich für jeden Geschmack etwas finden lassen. Einen Blick wert ist beispielsweise der Klassiker Deus Ex in der GOTY Edition für 99 Cent oder die System Shock: Enhanced Edition für 2,09 Euro. Neben derartigen Retro-Hits umfasst der Harvest Sale aber auch aktuellere Titel wie das deutsche Adventure Deponia für 99 Cent oder das atmosphärische Flower für 3,49 Euro. Rollenspielfans kommen hingegen mit Titeln wie Divine Divinity für 49 Cent oder The Witcher 2 für 2,59 Euro auf ihre Kosten.

