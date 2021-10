GOG startet Halloween-Sale mit Gratis-Game

Michael Söldner

Bei GOG lassen sich aktuell viele Horror-Spiele deutlich günstiger erstehen, dazu kommt ein Gratis-Spiel für alle.

Vergrößern Im Halloween-Sale von GOG finden sich Klassiker und relativ aktuelle Spiele mit hohen Rabatten. © gog.com

Wer die kommenden Halloween-Tage mit einem gruseligen Spiel vor dem PC feiern möchte, bekommt im passenden Sale von GOG eine gute Gelegenheit dazu. Insgesamt warten über 2.000 Deals mit Preisnachlässen von bis zu 90 Prozent. Außerdem lockt der Anbieter mit einem Gratis-Spiel, welches sich ohne zusätzliche Kosten der Bibliothek hinzufügen und nutzen lässt. Konkret handelt es sich dabei um das Indie-Spiel „Dagon: by H. P. Lovecraft“, in dem der Spieler in der Uniform eines ehemaligen Schiffsoffiziers und Morphinliebhabers den Schrecken einer fernen Insel erlebt. Mit 1,3 GB fällt der Download recht schmal aus.

Klassiker zum Schnäppchenpreis

Im Rahmen des Halloween-Sales warten darüber hinaus auch zahlreiche Schnäppchen: So wird das zum Verkaufsstart umstrittene Open-World-Abenteuer „Cyberpunk 2077“ aktuell für 40,19 Euro angeboten. Wer den Action-Kracher „Just Cause 2“ bislang verpasst hat, kann sich die Complete Edition für 5 Euro zulegen. Auch der Rollenspielklassiker „The Witcher 3“ ist mit 10 Euro für die GOTY-Edition sehr erschwinglich und sollte viele Abende lang unterhalten.

Spiele für Windows, Mac und Linux

Der zu Halloween passende Klassiker „Silent Hill 4: The Room“ wird für 7,99 Euro angeboten. Wer das Vampir-Abenteuer „Vampire: The Masquerade – Bloodlines“ bislang verpasst hat, kann diese Lücke für 8,69 Euro nachholen. Ein Stöbern in den Angeboten lohnt sich, denn es finden sich sehr viele Titel aus unterschiedlichen Jahrzehnten, die Neulingen auch heute noch einen kalten Schauer über die Schulter jagen können. Die angebotenen Spiele lassen sich zudem nach Linux, Windows und MacOS sortieren. So sollte nahezu jeder Spielertyp etwas unter den Rabatt-Schnäppchen finden.



Dagon: by H. P. Lovecraft kostenlos bei GOG herunterladen



GOG Halloween-Sale anschauen