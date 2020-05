GOG Summer Sale: Rabatte und Demo zu Desperados 3

Michael Söldner

Im Summer Sale bei GOG lassen sich nicht nur hohe Rabatte nutzen, sondern auch zahlreiche neue Demos ausprobieren.

Vergrößern Im Summer Sale auf GOG warten Schnäppchen und Demos zu neuen Spielen. © gog.com

Jedes Jahr buhlen die Spieleplattformen mit großen Summer Sales um ihre Kunden. Den Anfang macht in diesem Jahr GOG mit seinem Summer Sale 2020. Neben hohen Rabatten auf Spiele bieten die Betreiber auch kostenlose Demos zu noch nicht veröffentlichten Spielen an. Fans dürfen sich beispielsweise auf eine Anspielversion von Desperados 3 freuen. Dazu kommt eine Demo zur Neuauflage des Klassikers System Shock. Wer sich für Indie-JRPGs interessiert, sollte sich die Anspielversion von Cris Tales anschauen. Fans von Plattformern können stattdessen Carrion ausprobieren.

Sparen lässt sich hingegen mit der Vollversion von Divinity: Original Sin 2 für 22,49 Euro. Das Weltraum-Abenteuer No Man's Sky kostet mit 29,99 Euro aktuell nur die Hälfte. Wer den Ego-Shooter Metro Exodus bislang verpasst hat, kann für 20,09 Euro zuschlagen. Der Ego-Shooter Prey kostet mit 8,99 Euro ebenfalls deutlich weniger. Das Rollenspiel Pillars of Eternity 2 kostet mit 20,09 Euro auch nur die Hälfte. Beim Ego-Shooter Bioshock Infinite in der Complete Edition gewährt GOG satte 75 Prozent Rabatt, das Spiel kostet damit nur noch 13,79 Euro. Der GOG Summer Sale 2020 läuft noch bis zum 15. Juni um 15:00 Uhr. Damit bleibt noch viel Zeit, um sich die über 3.000 Angebote anzuschauen.

