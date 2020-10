GOG: Halloween-Sale mit vielen Schnäppchen

Michael Söldner

GOG lockt mit einem Halloween-Sale, der neben Horrorspielen auch viele andere Genres im Gepäck hat.

Vergrößern GOG bietet im Halloween-Sale nicht nur Horrorspiele deutlich günstiger an. © gog.com

In einem großen Halloween-Sale gewährt der Spieleanbieter GOG derzeit Rabatte auf über 800 Spiele. Darunter befinden sich zahlreiche Gruselspiele, die sich perfekt für die dunkle Jahreszeit eignen. Wer genauer in den Angeboten stöbert, findet aber auch viele Games anderer Genres. Der Sale läuft bis zum 2. November 15:00 Uhr. Der Halloween-Sale bei GOG lockt zudem mit vielen Sammlungen, die in die Kategorien „Saures“, „Süßes“, „Geisterhafte Indies“ oder „Gruselige RPGs“ unterschieden werden.

So kostet beispielsweise das erstklassige Action-Adventure „ Hellblade: Senua's Sacrifice “ dank 75 Prozent Rabatt aktuell nur 7,49 Euro. Der düstere Ego-Shooter „ Metro 2033 Redux “ wird mit 80 Prozent Rabatt für 3,99 Euro angeboten. Der Nachfolger „ Metro Exodus “ kostet durch 60 Prozent Rabatt 15,99 Euro. Wer das gruselige „ Outlast “ bislang verpasst hat, kann durch 85 Prozent Rabatt für 2,59 Euro zuschlagen. Das ebenfalls gelungene Gruselspiel „ Layers of Fear “ wird mit einem Rabatt von 80 Prozent für 3,39 Euro angeboten. Das 2018 erschienene „ Call of Cthulhu “ wird mit einem Rabatt von 70 Prozent für 8,99 Euro angeboten. „ Amnesia: The Dark Descent “ kostet durch satte 90 Prozent Rabatt sogar nur 1,69 Euro. Wer sich lieber andere Genres anschauen will, sollte dem Rollenspiel „ Baldur's Gate II: Enhanced Edition “ zum halben Preis von 8,39 Euro eine Chance geben. Das erstklassige „ Die Siedler 2: 10th Anniversary Edition “ wird für 2,59 Euro ebenfalls 74 Prozent billiger angeboten.

Halloween-Sale bei GOG anschauen