GOG: Bis zu 90 Prozent Rabatt im RPG-Sale

Denise Bergert

Im aktuellen Rollenspiel-Sale bei GOG.com sind 126 RPGs im Preis reduziert. Es winken Rabatte von bis zu 90 Prozent.

Vergrößern Im RPG-Sale bei GOG sind zahlreiche Rollenspiele im Preis reduziert. © gog.com

Wer noch ein ausgedehntes Rollenspiel für den heißen Sommer sucht, ist beim Download-Shop GOG.com derzeit genau richtig. Noch bis zum 3. August 2020 um 15 Uhr läuft dort der große RPG-Sale . Mehr als 120 Rollenspiele sind dabei samt zusätzlicher Download-Pakete um bis zu 90 Prozent im Preis reduziert.

Günstiger zu haben ist es etwa das klassische RPG Baldur's Gate 2. Wer vor dem Release von Baldur's Gate 3 noch einmal in die Fantasy-Welt des schon etwas in die Jahre gekommenen Vorgängers eintauchen will, kann das Spiel derzeit bei GOG für 9,19 Euro anstatt der bisherigen 18,29 Euro in der Enhanced Edition downloaden. Auch der Serien-Erstling Baldur's Gate ist mit 50 Prozent Rabatt für 9,19 Euro erhältlich.

Satte 75 Prozent Preisnachlass gewährt GOG im aktuellen Sale auf einen weiteren RPG-Klassiker: Neverwinter Nights. Die Enhanced Edition steht für nur 4,99 Euro zum Download bereit. Sparen können Fantasy-Fans auch bei Divinity: Original Sin und Divinity: Original Sin 2. Die Rollenspiele sind im Sale für 13,99 Euro bzw. 22,49 Euro erhältlich. Star-Wars-Fans kommen mit Knights of the Old Republic und Knights of the Old Republic 2 für 3,19 Euro auf ihre Kosten.