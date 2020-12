Hans-Christian Dirscherl

GMX hat erneut Probleme mit seinem Maildienst. GMX-Nutzer können sich nicht einloggen. Das Problem besteht bundesweit.

Vergrößern GMX ist gestört: Kein Zugriff auf Mails © Sharaf Maksumov/Shutterstock.com

GMX hat seit heute, 9.12.2020, zirka 8.32 Uhr eine Störung. Das geht aus den Störungsmeldungen auf Allestörungen hervor: GMX-Nutzer können sich demnach bei GMX nicht mehr einloggen. Das Problem scheint vor allem beim Login über den Browser aufzutreten, während der Zugriff über die App anscheinend noch möglich ist.

Die Störungskarte von Allestörungen zeigt, dass die Störungsmeldungen aus allen Teilen des Bundesgebietes kommen. Die entsprechende Störungsseite von GMX zeigt allerdings noch keine Störung an. Ende des Berichts zur aktuellen GMX-Störung.

GMX-Login nicht möglich? Diese Tipps helfen



Erst Mitte Oktober 2020 kämpfte GMX mit einer Störung . Diese wurde bis zum 14.10.2020 kurz vor Mitternacht wieder repariert. Die Störungsmeldungen auf Allestörungen gingen ab diesem Zeitpunkt deutlich zurück. Wobei nachts natürlich deutlich weniger Anwender GMX nutzen als tagsüber und deshalb zwangsläufig weniger Störungsmeldungen anfallen. Doch auch am Vormittag des 15.10. gab es auf Allestörungen keine Hinweise mehr für einen Ausfall von GMX. Den entsprechenden Warnhinweis hatte GMX ebenfalls entfernt. Die Hilfeseite von GMX zeigte auch keine Störung mehr an. Mehr zu der damaligen Störung lesen Sie in dieser Meldung vom 14.10.2020:



Aktuell ist der Zugriff auf die Mailkonten von GMX gestört. GMX (das zu 1&1 und damit zu United Internet gehört) hat die Störung bereits bestätigt:

„Aktuelle Informationen

Lieber GMX Nutzer, leider sind bei GMX Mail aufgrund technischer Probleme einige Funktionen vorübergehend nur eingeschränkt nutzbar. Unsere Techniker arbeiten jedoch unter Hochdruck daran, die Funktionen für Sie wieder vollumfänglich nutzbar zu machen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis und Geduld.“

Diesen Hinweis finden Sie auf den GMX-Hilfeseiten für die Konfiguration von IMAP, SMTP und POP3 .

Vergrößern Auf seinen Hilfeseiten veröffentlicht GMX Hinweise, wenn sein Mailservice gestört sein sollte. Das ist beispielsweise am 14.10.2020 der Fall.

Auf der bekannten Störungsseite Allestörungen.de findet man ebenfalls Hinweise für den Ausfall von GMX-Mail. Demnach ist GMX-Mail bereits den ganzen heutigen Tag gestört, wobei sich die Störungsmeldungen immer weiter häufen beziehungsweise immer mehr zunehmen. Die Störungskarte zu GMX zeigt, dass das Problem bundesweit besteht. Zudem gibt es heute etliche Kommentare von betroffenen GMX-Nutzern auf Allestörungen.de. Einige Beispiele: „Seit heute Morgen werden keine Emails empfangen und versendet.“ und „Mails können seit ca. 3 Stunden nicht mehr empfangen werden“ sowie „Bei mir geht nichts seit heute morgen“.

Vergrößern Das aktuelle Lagebild bei https://xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/gmx/ © xn--allestrungen-9ib.de/stoerung/gmx/

Ein Nutzer berichtet: „Habe auch das Problem kein Empfang von E-Mails- Habe mit denen telefoniert (11:00), ist ne Störung, sie arbeiten dran. Mails sollen nicht verloren gehen.“ Ein anderer Nutzer warnt jedoch: „Mails wurden in den "gelöscht"-Ordner verschoben; andere Mails sind einfach weg.“

Bei dieser aktuellen Störung sind Ihnen die Hände gebunden, Sie müssen warten, bis die Techniker von GMX das Problem gelöst haben. Doch bei anderen Fällen, in denen Sie plötzlich nicht mehr auf Ihr GMX-Konto zugreifen können, helfen Ihnen vielleicht unsere Ratschläge weiter: GMX-Login nicht möglich? Diese Tipps helfen.