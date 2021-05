Fußball-EM: Alle Spiele live in UHD bei Magenta TV

Panagiotis Kolokythas

Die Telekom zeigt alle Spiele der Fußball-EM live auf Magenta TV. Mobilfunkkunden erhalten 1 GB pro Tor der deutschen Mannschaft.

Vergrößern Das Euro-Team bei Magenta TV zur Fußball-EM 2021 © Telekom

Am 11. Juni 2021 startet die Fußball-EM 2021, die offiziell UEFA Euro 2020 heißt, weil sie aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden muss. Passend dazu hat die Telekom am Dienstag ihr Programm für die Euro 2020 auf Magenta TV vorgestellt. Die Telekom wird auf Magenta TV alle 51 Partien der Fußball-EM sowohl live als auch in Ultra-HD übertragen. Darunter auch zehn exklusive Partien, wie etwa am 23. Juni 2021 die Partie zwischen dem amtierenden Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich.

Bei der Fußball-EM 2021 treten 24 Länder an, die in 10 europäischen und einer asiatischen Stadt (Baku) um den Pokal spielen. In Deutschland finden drei Gruppenspiele und eine Viertelfinal-Begegnung in der Allianz-Arena in München statt. Das Finale ist am 11. Juli im Wembley-Stadion (London). Während der Fußball-EM wird die Telekom auf Magenta TV insgesamt vier Kanäle anbieten: Zwei in Full-HD und zwei in Ultra-HD.

10 Stunden tägliches Fußball-EM-Programm geplant

Begleitet wird das EM-Angebot auf Magenta TV mit einem in München produzierten Programm. Im EM-Studio moderiert Johannes B. Kerner und hat Michael Ballak und Fredi Bobic als Experten zur Seite. Zum Euro-Team der Telekom gehören auch die beiden bekannten Kommentatoren Wolff Fuss und Macro Hagemann. Zum Team gehören auch noch Jan Henkel und Manuel Baum für Analysen, Thomas Wagner als Field-Reporter und Anett Sattler für Nachrichten aus dem DFB-Lager.

Die Telekom plant auf Magenta TV während der Fußball-EM ein tägliches Programm mit bis zu 10 Stunden Berichterstattung. In den Tag wird dabei mit dem Format "Update: Die Mannschaft" um 13:30 Uhr gestartet, mit aktuellen Nachrichten aus dem DFB-Lager in Herzogenaurach. Außerdem wird es laut Angaben der Telekom auch interaktive und "aktivierende" Formate geben.

Die Angebote der Telekom zur Fußball-EM 2021: