Fußball-Bundesliga: Hier sehen Sie alle Spiele der Saison 21/22

Hans-Christian Dirscherl

Sky, DAZN und Sat.1 übertragen live die Fußball-Bundesliga in den Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25. Alle Details.

Vergrößern Fußball-Bundesliga: So sehen Sie die Spiele der Saison 21/22 © Michael715/Shutterstock.com

Zuletzt hatte Amazon damit geworben, dass es einzelne Spiele der Fußball-Bundesliga auf Amazon Prime zeigt. Doch bei der Rechtevergabe für die visuelle Live-Übertragung der übernächsten Bundesliga-Saison ist Amazon leer ausgegangen.

Demnach zeigt Sky in den Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 alle Einzelspiele - rund 200 - am Samstag live um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr sowie die Konferenz.

Der Streaming-Anbieter DAZN wiederum wird ebenfalls Live-Spiele übertragen, und zwar die 106 Freitags- und Sonntagsspiele.

Überraschend hat sích auch Sat.1 Live-TV-Rechte gesichert. Demnach darf Sat.1 ab der Saison 2021 pro Saison neun Spiele im Free-TV zeigen. Darunter der Supercup sowie Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag und vier Relegationsspiele sowie das neue Auftaktspiel der 2. Bundesliga.

Sport Ticket von Sky für 9,99 Euro pro Monat (mit Bundesligakonferenz)

Supersport Ticket von Sky für 29,99 Euro pro Monat (mit allen Bundesligaeinzelspielen)

DAZN für 11,99 Euro pro Monat inklusive Gratismonat



Amazon wird dagegen keine Live-Spiele zeigen, auch die Deutsche Telekom hielt sich zurück.

Zusammenfassungen der Bundesligaspiele

Die ARD-Sportschau wiederum behält ihre bisherigen Zusammenfassungs-Rechte an den Bundesligaspielen. Die ARD zeigt im Free TV Freitagnacht und Samstagabend Zusammenfassungen. Außerdem zeigt die ARD am Samstagabend wie gehabt Fußball in der Zusammenfassung, ebenso das ZDF im Sport Studio. Am Sonntag berichten ARD und Sport1 über die Bundesliga.

Axel Springer hat sich für Pay TV ebenfalls TV-Rechte in der Zusammenfassung gesichert. ARD, ZDF und Sport1 bringen zudem Zusammenfassungen am Montag.

Zweite Bundesliga

Sky zeigt zudem alle Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga live. Das neue Samstagsspiel der 2. Bundesliga um 20.30 Uhr zeigt aber auch Sport1 im Free TV.



Die DFL erzielt einen Erlös von 1,1 Milliarden Euro pro Jahr.



