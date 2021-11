Furbo Hundekamera fast 50% reduziert

Jennifer Kastner

Die beliebte Haustierkamera (bekannt aus VOX hundekatzemaus) ist derzeit 120 Euro günstiger - sichern Sie sich das Angebot noch heute.

Vergrößern Furbo Hundekamera: WiFi Kamera zur Haustierüberwachung jetzt im Angebot © Amazon

Neben allen derzeitigen Black Week Deals auf Amazon ist auch die Furbo Hundekamera im Angebot und für nur sensationelle 139 Euro (statt 259 Euro!) erhältlich. Für Haustierbesitzer ist die Kamera ein echter Geheimtipp, da sie gleichermaßen zur Überwachung und Kommunikation mit dem Vierbeiner dient. Aber Achtung: Das Schnäppchen ist zeitlich begrenzt!

Haustierkamera mit Leckerli-Ausgabe, Bell-Alarm und vielem mehr

Bekannt geworden ist die Furbo Kamera aus der VOX-Sendung "hundekatzemaus". Entwickelt wurde sie insbesondere für Haustierbesitzer, die ihre Vierbeiner oft und lange allein lassen müssen und wissen möchten, wie es dem Tier in dieser Zeit geht und ob es möglicherweise laut wird oder an Möbeln kratzt.

Die Funktionsweise ist einfach und praktisch zugleich: Die Kamera ist über das Heim-WLAN verbunden und wird an einem geeigneten Ort in der Wohnung positioniert. In der entsprechenden Smartphone-App sehen Sie dann, was das Tier gerade macht, und können mit ihm interagieren. Dies geschieht über ein 2-Wege-Audio, mit dem Furbo einerseits die Geräusche des Haustiers aufnimmt - zum Beispiel lautes Bellen oder Heulen - und andererseits Ihre Befehle wiedergibt. Beispielsweise kann Furbo Leckerlis ausgeben oder Ihnen einen Alarm senden, wenn der Hund zu bellen anfängt. Mit etwas Übung ist es somit möglich, das Tier stressfrei zu erziehen und an Ihre Abwesenheit zu gewöhnen.

Weitere Features der Furbo Hundekamera:

1080p Full HD Auflösung für eine gestochen scharfe Kameraaufnahme

Nachtsichtfunktion

160 Grad Weitwinkel

4x Zoom

befüllbar mit rund 100 Leckerlis

optionales Furbo Dog Nanny Abo mit Cloud Recording, Hundetagebuch uvm.

Vergrößern Beschäftigen und belohnen Sie Ihren Vierbeiner mit der Leckerli Ausgabe. © Amazon

