Funcom: Conan-Games am Wochenende gratis auf Steam

Denise Bergert

Steam-Nutzer können die Conan-Games von Entwickler Funcom am Wochenende gratis ausprobieren.

Vergrößern Conan Exiles kann am Wochenende gratis auf Steam gespielt werden. © Funcom

Entwickler und Publisher Funcom rührt am Wochenende die Werbetrommel für seine Conan-Games auf Steam. Nutzer des Download-Stores können noch bis 23. Oktober 2019 das Survival-Game Conan Exiles, das MMO Age of Conan und das Strategie-Game Conan Unconquered kostenlos herunterladen und spielen.

Wer sich zum Kauf der drei Spiele entschließt, kann noch bis 30. September kräftig sparen. Conan Exiles ist in der Standard Edition mit 50 Prozent Rabatt für 19,99 Euro erhältlich. Auf Conan Unconquered gewährt Funcom 30 Prozent Rabatt. Das Strategiespiel ist für 13,99 Euro erhältlich. Das Free-to-Play-MMO Age of Conan: Unchained ist wie bisher in der Standard Edition gratis erhältlich. Im Rahmen des Aktionszeitraums sind die beiden kostenpflichtigen AddOns Hyborian Conquerer Collection und Ultimate Level 80 Bundle mit 60 bzw. 40 Prozent Rabatt zu haben. Zusammen kosten die beiden DLCs nun nur noch 77,78 Euro.

Conan Exiles wurde im vergangenen Jahr für PC und Konsolen veröffentlicht. Seit dem Launch hat Funcom dem Spiel mehrere kostenlose Updates und sieben DLCs spendiert. Das MMO Age of Conan: Unchained und das Strategie-Spiel Conan Exiles wurden im Vorfeld der Steam-Aktion ebenfalls mit großen Updates bedacht.