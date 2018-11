Für nur 39 Euro: Xbox One Controller plus Wireless Adapter

Der Xbox Controller kann entweder direkt an einer Xbox One oder über den mitgelieferten Wireless Adapter am PC genutzt werden.

Vergrößern Xbox One Controller mit Wireless Adapter

Bei Saturn ist aktuell ein günstiges Bundle bestehend aus dem Xbox Controller und einem Wireless Adapter für Windows erhätlich. Das Bundle kostet nur 39 Euro statt 62,99 Euro (UVP). Beim Xbox-One-Controller handelt es sich um ein aktuelleres Modell mit Bluetooth-Unterstützung. Es kann direkt mit einer Konsole kabellos verbunden werden.

Wer den Controller auch ohne USB-Kabel am Windows-10-Rechner verwenden möchte, der kann den mitgelieferten Wireless Adapter an einem freien USB-Steckplatz am Rechner einstecken. Anschließend wird der Controller dann auch über Funk erkannt und ist unter Windows 10 einsatzbereit.

