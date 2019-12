Für nur 299 Euro: Xbox One X Hyperspace Special Edition bei Otto.de

Panagiotis Kolokythas

Die Xbox One X Hyperspace Special Edition ist aktuell für nur 299 Euro erhältlich. Der Preis kann sogar auf 284 Euro gedrückt werden.

Während der Black-Friday-Woche gab es schon viele Xbox-One-Angebote, aber Otto.de legt jetzt auch nochmal einen drauf: Derzeit ist die Xbox One X 1TB Hyperspace Special Edition für nur 299 Euro statt 499 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Bei der Hyperspace Special Edition erhalten Sie Xbox One X in einem gepunktetem Design mit violett-blauen Akzenten und einen optisch dazu passenden Xbox Wireless Controller. Als Zugabe können Sie optional der Bestellung auch noch den Xbox Game Pass Ultimate gratis für 3 Monate hinzufügen.

Neukunden können bei Otto.de auch über die Eingabe eines Codes den Preis nochmal um 15 Euro reduzieren und erhalten auch einen kostenlosen Versand. Bestandskunden können sich die Versandkosten mit dem Code 84564 noch bis zum 23. Dezember 2019 bei Otto.de sparen.



Zum Angebot: Xbox One X 1 TB Hyperspace Special Edition für nur 299 Euro

Alternativ sind auch diverse Xbox-One-X-Bundles mit der Xbox One X im regulären Design bei Otto.de für je 339 Euro erhältlich. Etwa die folgenden Pakete:

Xbox One X 1 TB + Gears 5 für 339 Euro

Xbox One X 1 TB + Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe für 339 Euro

Xbox One X 1 TB + Forza Horizon 4 Lego Bundle für 339 Euro

Die Xbox One X bietet nicht nur mehr Leistung als Sonys Playstation 4 Pro oder gar der Playstation 4 oder Xbox One, sondern besitzt im Gegensatz zur Konkurrenz auch ein eingebautes 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk. Die Xbox One X ist die aktuell schnellste Konsole der Welt. Zur Ausstattung gehört eine AMD-8-Kern-CPU mit 2,3 Gigahertz. Weitere Infos zur Xbox One X finden Sie in diesem Artikel, dort verraten wir Ihnen auch, für wen sich der Kauf der Xbox One X lohnt.



