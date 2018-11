Für nur 166 Euro: Xbox One S 1TB mit Forza Horizon 4

Bei Saturn gibt es aktuell ein günstiges Xbox-One-S-Bundle. Sie erhalten die 1-TB-Variante und das Rennspiel Forza Horizon 4.

Xbox One S (1 TB) mit Forza Horizon 4 für nur 166 Euro

Saturn lockt mit einem günstigen Xbox-One-S-Bundle, welches allerdings nur für kurze Zeit erhältlich ist. Das Bundle enthält die Xbox One S mit 1-Terabyte-Festplatte und das jüngst erschienene Rennspiel Forza Horizon 4. Der günstige Preis: 166 Euro statt 299 Euro (UVP). 166 Euro sind ein echter Schnapper für das Paket, bei dem allein das Spiel um die 60 Euro wert ist. Amazon verlangt aktuell beispielsweise für das gleich Bundle knapp 85 Euro mehr.

Die Xbox One S ist – neben der teureren Xbox One X – die einzige Spielkonsole, mit der Blu-Ray-Filme in 4K Ultra HD auf einem entsprechenden 4K-Fernseher abgespielt werden können. Forza Horizon 4 erschien im September 2018 und entführt die Spieler in eine offene Rennspiel-Welt in Großbritannien. Das Spiel gehört mit zu den besten Konsolenspielen des Jahres 2018.