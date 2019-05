René Resch

Im neuen Humble Monthly erhalten Sie für 10 Euro Call of Duty: Black Ops 4 sofort. Weitere Spiele werden noch enthüllt.

Vergrößern Für nur 10 Euro Call of Duty: Black Ops 4 im neuen Humble Monthly Juni © Humble Bundle

Im Humble Monthly für Juni 2019 erhalten Sie für ca. 10 Euro sofortigen Zugriff auf Call of Duty: Black Ops 4 in der Battle Edition. Weitere Titel, die das Bundle beinhaltet, werden ab dem 7. Juni 2019 enthüllt. Call of Duty: Black Ops 4 - Battle Edition können Sie allerdings sofort spielen.

Das Humble Monthly verhält sich dabei wie eine Wundertüte: Sie sehen nur bereits enthüllte Titel, wie in diesem Monat Call of Duty: Black Ops 4, die restlichen Titel sind eine Überraschung. Falls Sie mit einem Spiel im Nachhinein nichts anfangen können oder es bereits in Ihrer Spiele-Bibliothek vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit, den Produktschlüssel an Freunde oder Bekannte zu verschenken.

Das Humble-Monthly-Abo erhalten Sie für 12 US-Dollar im Monat, also nur etwas mehr als 10 Euro. Zu diesem Preis können Sie das Abo jederzeit kündigen. Wer sich für mehrere Monate an Humble Monthly bindet, der erhält das Abo zu einem etwas günstigeren Preis; 3-Monats-Abo: 11,67 US-Dollar/Monat, 6-Monats-Abo: 11,17 US-Dollar/Monat oder 11 US-Dollar für das 12-Monats-Abo. Und weiterhin gilt: Wenn Sie das Abo kündigen, dürfen alle bereits erhaltenen Games behalten werden.

Zusätzlich haben Humble-Monthly-Abonnenten Zugriff auf eine Spielbibliothek namens "Trove". Hier warten nochmal über 60 Spiele, die ohne Kopierschutz heruntergeladen und gespielt werden können. Ein Teil Ihrer Bezahlung kommt Ihnen hier auch gleich wieder zu Gute – denn jeden Monat veröffentlicht Humble einen Exklusiv-Titel, der mit Geld der Humble-Monthly-Abonnenten finanziert wird.

Abonnenten spenden an Charity-Organisationen und erhalten weitere Vorteile

Neben dem eigentlichen Humble-Monthly-Bundle sowie der Humble-Trove erhalten Abonnenten noch einen 10-Prozent-Nachlass im Humble-Store. Weitere 5 Prozent der Bezahlung werden an Charity-Organisationen gespendet.

Humble Monthly - jetzt abonnieren!

Im Humble Monthly Mai 2019 waren folgende neun Spiele mit einem Gesamtwert von etwa 150 Euro enthalten:

Assassins Creed Origins



Finding Paradise



Monster Prom



The Journey Down



Wandersong

Do not feed the Monkeys



I'm not a Monster



Once upon a Crime in the West



Im aktuellen Humble Bundle:



Zocken bis zum Umfallen: Spiele-Flatrates im Überblick