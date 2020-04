Für Corona: Echtzeitansicht für Intensivbetten kommt

Hans-Christian Dirscherl

Ende dieser Woche soll eine Plattform verfügbar sein, die freie Intensivbetten in Echtzeit anzeigt.

Das Überleben von schwer an Covid 19 erkrankten Patienten steht und fällt mit der Verfügbarkeit von freien Plätzen auf Intensivstationen mit Beatmungsgeräten. Das Robert-Koch-Institut entwickelt jetzt einen Echtzeit-Überblick für Intensivbetten. Das berichtet die FAZ online.

Die neue Plattform soll Ende dieser Woche zur Verfügung stehen. Dann soll man immer in Echtzeit sehen, in welchen Krankenhäusern wie viele Intensivbetten und Beatmungsgeräte verfügbar sind. Voraussetzung ist, dass das das Bundesgesundheitsministerium per Eilverordnung alle Krankenhäuser zur Mitarbeit verpflichtet. Denn nur wenn alle Krankenhäuser mitmachen, sind die Zahlen aussagekräftig und ermöglichen eine Einschätzung dazu, ob unser Gesundheitssystem die Coronakrise bewältigen kann. Oder ob es auch bei uns zu ähnlich apokalyptischen Zuständen wie in Norditalien kommen könnte.



Das Robert-Koch-Institut arbeitet hierzu mit der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und den Softwareunternehmen SAS und Prodyna zusammen. Dabei wird das bereits vorhandene Divi-Intensivregister so ausgebaut, dass es in Echtzeit einen genauen Überblick über belegte und freie Betten ermöglicht.

Bisher kann die Zahl der verfügbaren Intensivbetten nur geschätzt werden, weil ein solches Echtzeitzentralregister fehlt. Im Jahr 2017 waren 28.000 Intensivbetten geplant, wie die FAZ ergänzt. Diese Zahl umfasst alle damals geplanten Intensivbetten, die aber nicht zwangsläufig auch tatsächlich verfügbar sein müssen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft schätzt dagegen, dass es derzeit in Deutschland 40.000 Intensivbetten gibt, von denen bis zu 20.000 frei seien. Ob diese Schätzung aber zutrifft, ist völlig offen.

