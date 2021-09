Fünf kostenlose Spiele für das Wochenende

Michael Söldner

In den unterschiedlichen Spiele-Plattformen warten auch an diesem Wochenende wieder mehrere Gratis-Spiele zum Download.

Vergrößern Das Open-World-Game "Watch Dogs Legion" lässt sich am Wochenende gratis ausprobieren. © ubisoft.de

Das Wochenende steht vor der Tür. Die Anbieter digitaler Spiele wollen ihren Nutzern mit Gratis-Spielen die Zeit vor ihren PC versüßen und dadurch vielleicht Kaufentscheidungen positiv beeinflussen. Den Anfang macht der von Ubisoft betriebene Dienst Uplay: Bis zum 6. September gibt es dort das Aufbaustrategiespiel „Anno 1800“ zum unverbindlichen Ausprobieren. Dabei stehen alle Funktionen im vollen Umfang zur Verfügung. Danach lässt sich entscheiden, ob sich ein Kauf von „Anno 1800“ lohnt. Weiter geht es bei Battle.net, wo sich der Ego-Shooter „Call of Duty Black Ops: Cold War“ kostenlos ausprobieren lässt. Auf 25 Karten und in neun Multiplayer-Modi lässt sich das Spiel mit Freunden testen. Auch der Doppelt-Agent-Modus oder der Zombiemodus lassen sich testen. Bis zum 7. September steht das Spiel in vollem Umfang zum Ausprobieren bereit.

Bei Uplay kann außerdem bis zum 6. September das Open-World-Game „Watch Dogs Legion“ in vollem Umfang getestet werden. Im dystopischen London der Zukunft stehen dabei Rundflüge mit einer Drohne oder Hacker-Aktionen auf dem Programm. Die Testversion wiegt knapp 65 GB, der Download sollte also schon deutlich vor dem Start des Spieleabends erfolgen. Auf Steam wartet mit „Hood: Outlaws & Legends“ hingegen ein Koop-Spiel für vier Spieler. Bis zum 5. September kann der Mix aus „Payday“ und „Robin Hood“ unverbindlich ausprobiert werden. Auch der Epic Games Store lockt mit einem Gratis-Spiel: „Yoku's Island Express“ kann bis zum 9. September gratis heruntergeladen und auch danach behalten werden. Das Action-Abenteuer vermischt Flipper-Elemente mit Plattform-Action und offener Spielwelt.

