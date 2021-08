Fünf PC-Games gratis zum Wochenende

Michael Söldner

Für das bevorstehende Wochenende stehen gleich fünf Spiele bei Epic und Steam gratis zum Download bereit.

Vergrößern Auch "Battlefield 4" lässt sich am Wochenende gratis ausprobieren. © ea.com

Wer die lauen Sommerabende des bevorstehenden Wochenendes vor seinem PC verbringen möchte, muss für spannende Spiele nicht einmal Geld ausgeben. Die Betreiber von Steam und des Epic Games Store bieten wieder mehrere Spiele an, die sich kostenlos ausprobieren oder gleich dauerhaft behalten lassen. Den Anfang macht das Aufbauspiel „Frostpunk“ auf Steam. Die Mischung aus Survival, Story und Aufbau lässt sich bis zum 16. August unverbindlich und in vollem Umfang testen. Anstelle von romantischen Südsee- oder Mittelalter-Settings erwartet den Spieler in „Frostpunk“ eine eisige Endzeitwelt, in der jede Entscheidung des Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Im Epic Games Store wartet mit „Rebel Galaxy“ hingegen ein Open-World-Spiel im Weltraum. Hier müssen Spieler Handel treiben und gegen Piraten antreten. Das Spiel kann bis zum 19. August gratis heruntergeladen und für immer behalten werden.

Ebenfalls gratis anspielbar ist auf Steam das Battle-Royale-Urgestein „PUBG: Battlegrounds“. Noch immer hat der Titel viele Fans, über genügend Mitspieler brauchen sich Interessierte entsprechend keine Sorgen zu machen. Auch der Koop-Shooter „Payday 2“ kann am Wochenende unverbindlich ausprobiert werden. „Payday 2“ versetzt den Spieler wechselnd in die Rolle von Bankräubern oder Polizisten. Beim letzten Gratis-Wochenende handelt es sich um einen alten Bekannten: Der Multiplayer-Shooter „Battlefield 4“ lässt sich bis zum 16. August unverbindlich ausprobieren, dazu kommt ein kostenloses Waffen-Bundle als dauerhaftes Geschenk. Obwohl der Titel schon acht Jahre auf dem Buckel hat, machen die Kämpfe mit Panzern, Hubschraubern oder Booten auch heute noch viel Spaß.

