Frühlings-Angebote im Playstation Store mit 272 Rabatten

Michael Söldner

Im Playstation Store gibt es im Rahmen der Frühlings-Angebote viele Spiele deutlich günstiger, auch für PSVR.

In den sonnigen Monaten des Jahres wird meist weniger gespielt. Sony will mit seinen Frühlings-Angeboten dennoch für Nachschub auf der PS4-Festplatte sorgen: Im Rahmen einer Rabatt-Aktion gibt es bis zum 2. Mai zahlreiche PS4-Spiele und auch VR-Games bis zu 60 Prozent günstiger. Das Actionspiel Spider-Man kostet beispielsweise 40 statt 70 Euro. Wer das kooperativ spielbare Survival-Abenteuer The Forest verpasst hat, kann für 12 statt 17 Euro zuschlagen. Das erst im Oktober 2018 veröffentlichte Assassin's Creed Odyssey wird mit einem Rabatt von 50 Prozent schon für 35 Euro angeboten. Sportspielfans kommen hingegen mit NBA 2K19 für 30 statt 70 Euro oder Gran Turismo Sport für 20 statt 40 Euro auf ihre Kosten.

Für Besitzer der VR-Brille für die PS4 hat Sony ebenfalls zahlreiche Spiele im Preis reduziert: Der Multiplayer-Shooter Firewall Zero Hour ist für 20 statt für 30 Euro erhältlich, der Plattformer Astro Bot Rescue Mission kostet mit 30 Euro immerhin 10 Euro weniger, der ebenfalls kooperativ spielbare Zombie-Shooter Arizona Sunshine kostet mit 14,49 Euro satte 63 Prozent weniger und die Achterbahn-Ballerei Until Dawn: Rush of Blood für 6,99 Euro ist auf jeder Party ein lohnenswerter Einstieg. Die Rabatte umfassen 272 Spiele und Downloadinhalte. Die Frühlings-Angebote gelten noch bis zum 2. Mai. Wer also noch unschlüssig ist, hat noch genügend Zeit für weitere Recherchen.

Frühlings-Angebote im Playstation Store anschauen