Michael Söldner

Im Rahmen der Frühlings-Angebote lassen sich im Playstation Store bis zu 60 Prozent beim Kauf von PS4-Spielen sparen.

Vergrößern Die Frühlings-Angebote im Playstation Store sorgen für hohe Rabatte bei PS4-Spielen. © playstation.com

Sony hat im Playstation Store die Frühlings-Angebote gestartet. Diese umfassen 433 Spiele für die Playstation 4, bei denen sich teilweise über 60 Prozent sparen lassen. Zuerst fallen die Blockbuster ins Auge: Star Wars Jedi: Fallen Order kostet 42 Prozent weniger und damit nur noch 40 Euro. Death Stranding für 40 Euro ist ebenfalls 42 Prozent günstiger als sonst. Mortal Kombat 11 wird sogar mit 64 Prozent Rabatt und damit für 25 Euro angeboten. Das aktuelle Need for Speed Heat gibt es zum halben Preis für 35 Euro. Das Sony-Spiel Days Gone kostet sogar 57 Prozent weniger und damit nur noch 30 Euro.

Unter den Angeboten finden sich aber auch viele Klassiker zum kleinen Preis: Mafia 3 gibt es beispielsweise für 10 statt 40 Euro. God of War 3 kostet in der Remastered-Version 50 Prozent weniger und damit 10 Euro. Die PS2-Klassiker GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas laden für 9 bzw. 10 Euro zu einem Retro-Trip ein. Für VR-Spieler bieten die Frühlings-Angebote ebenfalls viel Sparpotenzial: Das wie ein Actionfilm inszenierte Blood and Truth kostet anstelle von 40 Euro nur noch 15 Euro. Zum gleichen Preis gibt es jetzt auch Sonys Plattformer Astro Bot: Rescue Mission. Sowohl in VR als auch am TV spielbare Titel wie No Man´s Sky (18 Euro) oder Ace Combat 7 (25 Euro) sind ebenfalls günstiger.

Frühlings-Angebote im Playstation Store anschauen