Fritzbox 7490 + Repeater für 229 Euro im Angebot

Michael Söldner

Das Bundle aus Fritzbox 7490 und AVM-Repeater kostet bei Cyberport aktuell nur 229 statt 339 Euro.

Vergrößern Der AVM-Router Fritzbox 7490 wird aktuell als Bundle mit Repeater angeboten. © avm.de

Das in Dresden ansässige E-Commerce-Unternehmen Cyberport hat derzeit ein besonderes Bundle für alle im Angebot, die ihr Heimnetzwerk aufbohren möchten: Für 229 Euro erhalten Kunden beim Anbieter einen AVM FRITZ!Box 7490 WLAN-ac VoIP Gigabit Router sowie den WLAN Repeater 1750E als Paket. Der erstmals auf der CeBIT 2013 vorgestellte Router von AVM ist für VDSL- und ADSL(+)-Anschlüsse geeignet, lässt sich aber auch zusammen mit einem Kabelmodem oder einem UMTS-Stick betreiben. Das Gerät unterstützt WLAN ac im 2,4- und 5-GHz-Netz gleichzeitig und kann auch als Media-Server dienen, indem es per USB-Stick oder USB-Festplatte bereitgestellte Bilder, Videos und Musik im Heimnetzwerk bereitstellt. Aufgrund der schwachen CPU sollten Nutzer hier jedoch keine Geschwindigkeitsrekorde erwarten.

Dem Bundle für 229 Euro liegt zudem der WLAN Repeater 1750E von AVM bei. Damit lassen sich WLAN-Netze in großen Häusern oder bei ungünstigen Raumaufteilungen verstärken. Auch der Repeater von AVM unterstützt WLAN ac im 2,4- und 5-GHz-Netz gleichzeitig. Der Repeater wandert in eine Steckdose in der Mitte zwischen Router und Raum, in dem der WLAN-Empfang bislang eher schlecht war. Durch die Verstärkung des Signals kann es aber zu längeren Laufzeiten kommen, die jedoch beim Surfen oder Videostreaming nur selten eine Rolle spielen. Einzeln würden Router und Repeater bei Cyberport 339 Euro kosten, als Bundle für 229 Euro lässt sich damit viel Geld sparen.

