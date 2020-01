Fritzbox 7490, 7590: Neue Funktionen jetzt vorab testen

Panagiotis Kolokythas

Die beiden beliebten Fritzbox-Modelle 7490 und 7590 erhalten mit der neuen Labor-Firmware diverse Neuerungen.

AVM bietet ab sofort für die beiden beliebten Router-Modelle Fritzbox 7590 und Fritzbox 7490 eine neue Fritz-OS-Labor-Firmware zum Ausprobieren an. Mit Labor-Versionen dürfen experimentierfreudige Nutzer schon vorab neue Funktionen testen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt für alle Nutzer bereit gestellt werden.

Mit den Labor-Versionen von Fritz-OS 07.19-75208 für Fritzbox 7590 und Fritz-OS 07.19-75207 für Fritzbox 7490 setzt AVM unter anderem die Tests für die Einführung der WPA3-Unterstützung fort. Die Unterstützung für den WPA3-Verschlüsselungsstandard soll die Authentifizierung und die Sicherheit bei der Nutzung von drahtlosen Netzwerken verbessern. Bei den NAS-Funktionen wird die Unterstützung für die aktuellen Versionen des Netzwerk-Protokoll hinzufügt, also SMBv2 und SMBv3.

Hinzu kommen aber noch diverse Neuerungen, Verbesserungen und natürlich auch Bugfixes. Die Highlights der neuen Labor-Version sind unter anderem:



DSL:

• Verbesserung VDSL-Supervectoring-35b-Interoperabilität mit Broadcom 192.85 und 192.218 verbessert (7590)

Internet:

• NEU: Anzeige gesperrter Geräte in der Kindersicherung

• NEU: Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS)



WLAN:

• NEU: Unterstützung für WPA3 (SAE) hinzugefügt

• NEU: OWE/Enhanced Open (Opportunistic Wireles Encryption) ermöglicht verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang (öffentlicher WLAN-Hotspot)

• NEU: WPA3 (transition mode) auch für Verbindungen zu Repeatern

Mesh:

• NEU: Erweitertes Mesh-Steering verbessert die WLAN-Leistung mobiler Geräte

• NEU: Hinweis in den Ereignismeldungen, wenn eine Netzwerkschleife besteht

• NEU: Verbesserter Autokanal der Fritzbox berücksichtigt von anderen Produkten im Mesh erkannte WLAN-Störer (beispielsweise Radar, Babyphone)

• NEU: Mesh-Steering bewertet und berücksichtigt Verbindungsart und Geschwindigkeit verschiedener Verbindungswege ("Pfade") bei der Steering-Entscheidung

• NEU: Benachrichtigung in den Ereignissen der Fritzbox, wenn eine Netzwerkschleife (beispielsweise gleichzeitige LAN- und WLAN-Verbindung zum selben Gerät) besteht

Telefonie

• NEU: Die Push-Service-Mail "Anrufe" erweitert um Rufe von Türsprechstellen (inkl. Bild)

• NEU: Unterstützung für verschlüsselte Telefonie (TLS und SRTP) für Telekom, Easybell und dus.net

• NEU: Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom (Magentacloud) sowie von Carddav-Anbietern



Dect/Ffritzfon:

• NEU: Bei der Eingabe von Telefonnummern werden dazu passende Telefonbucheinträge vorgeschlagen

• NEU: Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines ausgewählten Sensors

• NEU: Anzeige der Fritzbox-Systemereignisse mit OK-Taste im Startbildschirm Fritzbox

• Verbesserung: Einrichtung einer neuen Rufnummernsperre im Handgerät vereinfacht





Smart Home:

• NEU: Gruppe mit Fritz Dect 301 wird zu einheitlicher Heizeinheit



Heimnetz:

• NEU: Kennzeichnung gesperrter Geräte in den Heimnetz-Übersichten für Mesh und Netzwerkverbindungen

• NEU: Ändern des Netzwerkkennworts für das Powerline-Netz am direkt (per LAN) angeschlossenen Fritz Powerline ermöglicht

• Verbesserung: Erweiterung der Eigenschaften um "Mesh" in der Übersicht der Netzwerkverbindungen



System:

• NEU: Zeitraum für die Durchführung automatischer Updates festlegbar

• NEU: Laborbegrüßungsseite mit Hinweisen zu Neuigkeiten

• NEU: Sprach- und Landesauswahl hinzugefügt



USB:

• NEU: Unterstützung von aktuellen SMB-Versionen (SMBv2/v3)



Auf dieser Download-Seite finden Sie ausführliche Informationen zur Installation der Vorabversionen. AVM weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Beta-Version handelt, deren Installation zu Problemen führen könne. Ein Support wird nicht gewährt, ebenso auch keine Haftung für etwaige Schäden nach Verwendung der Vorabversion.

