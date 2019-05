Hans-Christian Dirscherl

AVM stellt ab sofort Fritz OS 7.11 für die weit verbreitete Fritzbox 7490 bereit. Mit über 50 Neuerungen und Verbesserungen.

Vergrößern Fritz OS 7.11 ab sofort für Fritzbox 7490 verfügbar © AVM

AVM stellt ab sofort Fritz OS 7.11 für die weit verbreitete Fritzbox 7490 zur Installation bereit. Mit dem Sprung von Fritz OS 7.01 auf 7.11 erhält die Fritzbox 7490 über 50 Neuerungen und Verbesserungen in den Bereichen Internet, WLAN, Mesh, Telefonie und Smart Home, wie der Berliner Kommunikationsspezialist erklärt.



Die neue Version der Fritz-OS-Firmware soll beispielsweise die WLAN-Mesh-Performance erhöhen. Zusätzlich zu den bekannten Technologien wie Band Steering kann das Fritz-Mesh-System die WLAN-Geräte nun aktiv zwischen Fritzbox, Fritz Repeater und Fritz Powerline/WLAN-Produkten steuern (Access Point Steering / WLAN Mesh Steering). So soll sichergestellt sein, dass WLAN-Geräte wie Smartphones, die die Standards 11v/k unterstützen, überall stabil und mit hohem Datendurchsatz verbunden sind.

Außerdem sorgt Fritz OS 7.11 für neue Möglichkeiten in den Bereichen Smart-Home- (im Zusammenspiel mit dem Taster Fritz Dect 400) und Telefonie-Mesh: Alle Fritzbox-Geräte im Mesh verfügen jetzt über ein gemeinsames Telefonbuch, auf das die Anwender zentral zugreifen können. Fritz OS 7.11 erweitert zudem die VPN-Funktionen der Fritzbox 7490: So lassen sich VPN-Verbindungen nun individuell benennen. Außerdem bietet die Fritzbox die Funktion „Full Tunneling“. Damit kann der gesamte Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung der Gegenstelle laufen.



Das Update für Fritz OS 7.11 ist für alle Anwender kostenlos verfügbar. Sie starten es am einfachsten über die Online-Update-Funktion im Webfrontend Ihrer Fritzbox. Alternativ können Sie das Update auf Fritz OS 7.11 auch von der My-Fritz-App aus starten.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:



DSL:



Neu: Eine DSL-Datenrate, die deutlich über der vom Anbieter gegebenen Geschwindigkeit des Internetzugangs liegt, kann nun auf einen kleineren Wert reduziert werden, um die Stabilität zu verbessern

Mesh:



Neu: WLAN Mesh Steering kann Geräte (z.B. Smartphones oder Computer) automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering)

Neu: Der Smart-Home-Taster Fritz Dect 400 kann an jeder Fritzbox im Mesh eingesetzt werden

Neu: Im Mesh verfügen nun alle Fritzbox-Produkte über ein gemeinsames Telefonbuch



Telefonie :



Neu: Unterstützung für SIP-Anlagenanschlüsse (SIP-Trunk) von Deutsche Telefon, dus.net, easybell, envia Tel und EWE/swb/osnatel

Dect :



Neu: Unterstützung von Dect-Türsprechanlagen (Hersteller Telegärtner)

Dect/Fritz Fon:



Neu: Ganz einfach den WLAN-Gastzugang anbieten: Am Handgerät die Zugangsdaten anzeigen oder WPS auslösen

Neu: Sperren von Anrufernummern direkt aus den Handgeräte-Ruflisten

Neu: Schnelle Erreichbarkeit von Smart-Home-Geräten als Favorit

Neu: Einrichten und Löschen von Rufumleitungen direkt aus dem Handgerätemenü



Heimnetz:



Neu: Grafische Darstellung der Heimnetzanbindung beim Bearbeiten der Verbindung eines Netzwerkgeräts

Smarthome:



Neu: Für den Smart-Home-Taster Fritz Dect 400 ist nun auch ein langer Tastendruck für eine zweite Schaltaktion möglich

Neu: Als Schaltoption für Fritz Dect 400 ist nun auch eine "Vorlage" auswählbar

System:



Neu: Bei bestimmten Ereignissen sendet die Fritzbox Informationen an die E-Mail-Adresse Ihres My-Fritz-Kontos

Neu: Bei Bedarf ist das Abschalten aller LEDs am Gerät in der Bedienoberfläche möglich

Neu: Anzeige verfügbarer Updates für die im Heimnetz verbundenen Fritz-Produkte auf der Übersichtsseite



Mobilfunk:



Neu: Höhere Datenraten durch Unterstützung des Mobile Broadband Interface Model (MBIM) für Mobilfunk-Sticks mögliche (Z.B. 4G Systems W1208)

Neu: Push-Service für Zusendung von empfangenen SMS-Nachrichten



Das vollständige Changelog zu Fritz OS 7.11 für die Fritzbox 7490 finden Sie hier.



