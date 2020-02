Fritz Box 6660 Cable mit Wifi 6 & 2,5-Gigabit-LAN ab sofort im Handel

Hans-Christian Dirscherl

AVM verkauft ab sofort sein neues Fritz-Box-Flaggschiff für Kabelanschlüsse: Die Fritz Box 6660 Cable. Mit Wifi 6 und 2,5-Gigabit-LAN.

Vergrößern Neue Fritz Box 6660 Cable: Mit Wifi 6 und 2,5-Gigabit-LAN © AVM

Etwas später als ursprünglich angekündigt hat AVM das neue Topmodell unter seinen Kabel-Fritzboxen in den Verkauf gebracht. Ab sofort können Nutzer eines Kabelanschlusses die Fritz Box 6660 Cable kaufen.



Zu den Leistungsmerkmalen der neuen Fritz Box gehören die Unterstützung von Wi-Fi 6 (WLAN AX) und der 2,5-Gigabit-LAN-Port sowie die Unterstützung des neuesten DOCSIS 3.1-Übertragungsstandards. Sowohl der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6 als auch der mehrfache Gigabit-LAN-Port sind abwärtskompatibel.



Dazu kommen bekannte Features wie die Unterstützung für WLAN Mesh, eine Telefonanlage sowie eine DECT-Basis für Smart-Home-Anwendungen und Schnurlostelefone. Auch analoge Telefone oder Faxgeräte können durch die integrierte Telefonanlage an der neuen Fritz Box genutzt werden. Zu dem bereits erwähnten 2,5-Gigabit-LAN-Port kommen noch vier Gigabit-LAN-Anschlüsse. Mediaserver und NAS-Funktion stellt die Fritz Box 6660 Cable ebenfalls zur Verfügung. Der Fernzugriff auf die Fritz Box ist wie gehabt per Myfritz-Dienst möglich.



AVM verkauft die Fritz Box 6660 Cable ist ab sofort für 229 Euro (UVP):



Fritz Box 6660 Cable bei Media Markt kaufen



Fritz Box 6660 Cable bei Saturn kaufen



Technische Daten im Überblick: