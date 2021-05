Dennis Steimels, Hannah Cowton

Sky zeigt zeitgleich zum US-Start die nostalgische "Friends-Reunion" auch in Deutschland sehen können. Jetzt ansehen.

Vergrößern Friends: The Reunion © Friends

Update, 27. Mai: "Friends: The Reunion" ist zeitgleich zum US-Start bei HBO Max auch bei Sky in Deutschland, Österreich und Schweiz verfügbar. Sie können die 100 Minuten lange Episode seit dem 27. Mai 9 Uhr in der Originalfassung über Sky Ticket und Sky One ansehen . Ab dem 29. Mai um 20:15 Uhr wird "Friends: The Reunion" mit deutschen Untertiteln zur Verfügung stehen.

Friends: The Reunion jetzt bei Sky in Deutschland ansehen

Ursprünglicher Artikel vom 20. Mai: Dass der amerikanische Streaming-Anbieter HBO Max "Friends: The Reunion" 17 Jahre nach der letzten Folge "Friends" am 27. Mai austrahlen wird, ist seit Mitte Mai bekannt. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer kehren an den Original-Drehort von Friends zurück und es entsteht schnell eine ganz besondere Nostalgie.

"Friends: The Reunion" exklusiv bei Sky in Deutschland am 27. Mai

HBO Max ist allerdings nur in den USA verfügbar, in Deutschland hätten Fans sich umständlich über einen VPN-Anbieter einen amerikanischen Account mit amerikanischen Zahlungsmitteln anlegen müssen. Daher ist es umso erfreulicher, dass der Anbieter Sky bekannt gab, die Friends-Reunion exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz pünktlich zum Start am 27. Mai auszustrahlen - und zwar in der Originalfassung. Das TV-Special können Sie über Sky Ticket und Sky One ansehen.



Friends: The Reunion bei Sky in Deutschland ansehen

Ab dem 29. Mai um 20:15 Uhr wird "Friends: The Reunion" mit deutschen Untertiteln zur Verfügung stehen.



Offizieller Trailer zeigt Emotionen und Nostalgie pur

Am 19. Mai veröffentliche HBO Max den offiziellen Trailer zum Friends-Treffen. Zu sehen ist der Original-Cast von Friends, wie sie in Erinnerung an die damalige Sitcom schwelgen.



Die Reunion-Folge wird keine typische Friends-Folge sein. Es handelt sich eher um eine Episode, in der sie in Erinnerungen schwelgen und reflektieren werden. Das sieht man nicht nur im Trailer, sondern David Schwimmer bestätigte dies bereits Mitte Mai in einem Interview, deutete aber auch einen kurzen gescripteten Teil an:

Es werden auch viele prominente Gäste anwesend sein, darunter: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon und Malala Yousafzai.

17 Jahre ist es mittlerweile her, dass die letzte Folge "Friends" im TV ausgestrahlt wurde. Seitdem wünschen sich Fans eine Fortsetzung der erfolgreichen Sitcom, deren alle 10 Staffeln bei Netflix zu sehen sind . Eigentlich sollte diese in Form der "Reunion" bereits letztes Jahr gedreht werden, aufgrund der Pandemie verzögerten sich die Dreharbeiten allerdings auf dieses Jahr.