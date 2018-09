Freitag Filmeabend: Filme für 99 Cent bei Amazon Video

Beim Freitag Filmeabend können Prime-Mitglieder bei Amazon Video heute zehn Filme für jeweils 99 Cent ausleihen.

Vergrößern Zehn Blockbuster stehen beim Freitag Filmeabend für Prime-Mitglieder bereit. © Amazon

Im Rahmen des Freitag Filmeabend auf Amazon Video können sich Amazon-Kunden heute wieder mit Leihfilmen für das Wochenende ausstatten. Anstatt der herkömmlichen Leihgebühr in Höhe von 4,99 Euro, stehen insgesamt zehn Blockbuster aus den Jahren 2017 und 2018 zum Preis von jeweils nur 99 Cent auf Amazon Video bereit .

In der Auswahl finden sich unter anderem das oskarprämierte Meisterwerk "Die Dunkelste Stunde" mit Gary Oldman als Winston Churchill, die Homosexuellen-Romanze "Call Me By Your Name", der Marvel-Blockbuster "Black Panther", der Erotikfilm "Fifty Shades of Grey: Befreite Lust", das Kriegsdrama "12 Strong" mit Chris Hemsworth, die starbesetzte Neuverfilmung von "Mord im Orient Express", das bewegende Drama "Wind River", "The Disaster Artist" mit James Franco und Seth Rogen, das Überlebensdrama "Zwischen zwei Leben: The Mountain Between Us" und der kinderfreundliche Animationsfilm "Ferdinand: Geht stierisch ab!".

Während der Freitag Filmeabend bislang von allen Amazon-Kunden genutzt werden konnte, steht er ab heute erstmals nur noch Amazon-Prime-Abonnenten zur Verfügung . Wer von den Vorteilen des Dienstes profitieren will, kann Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen.

