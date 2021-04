Hans-Christian Dirscherl

Die französische Armee hat mehrere Roboter im Einsatz mit Soldaten getestet. Darunter befand sich auch der Roboterhund Spot. Die Franzosen spielten drei Angriffs- und drei Verteidigungsszenarien durch.

Vergrößern Französische Armee testet Roboterhund für Kampfeinsatz © twitter.com/SaintCyrCoet/status/1379457690020294665

Die französische Armee hat den Spot-Roboterhund von Boston Dynamics im Kampftraining getestet, wie Engadget berichtet unter Berufung auf französische Medien. Die französische Armee erprobte den Spot zusammen mit anderen Robotern. Neben dem Spot von Boston Dynamics kamen zum Beispiel der ferngelenkte panzerähnliche und mit einer Kanone bewaffnete OPTIO-X20 und der Barakuda zum Einsatz. Der Barakuda soll mit seinen Panzerplatten vorrückenden Soldaten Deckung verschaffen. In diesem Tweet sieht man den Barakuda:

[TESTS TERRAIN- DEFENSE]- Cette semaine, @SharkRobotics a déployé sa mule tactique polyvalente BARAKUDA 100% électrique,et le robot chien SPOT au sein des Ecoles @SaintCyrCoet,pour un test grandeur nature sur des scénarios tactiques. (1/4)#UGV #Defence #Robotics #MadeinFrance pic.twitter.com/Aw4MNXTosp — SHARK ROBOTICS (@SharkRobotics) April 2, 2021

Die Erprobung fand auf einem Militärgelände im Nordwesten von Frankreich statt. Der Spot kam dabei während einer zweitägigen Trainingsphase am 30. und 31. März 2021 zum Einsatz. Die französische Armee wollte ermitteln, welchen Mehrwert Roboter in konkreten Kampfsituation bieten können. Die teilnehmenden Schüler der auf dem Gelände angesiedelten Heeresoffiziersschule sollten sich darüber Gedanken machen, wie man derartige Roboter im künftigen Gefechtszenarien einsetzen könne. Die Militärschüler dachten sich drei offensive und drei defensive Szenarien aus. Beispielsweise das Erobern einer Kreuzung oder ein Häuserkampf. Die Kämpfe wurden tagsüber und nachts simuliert. Die ausgedachten sechs Szenarien wurden dann einmal ohne und einmal mit den Robotern durchgeführt.



Der Spot wurde dabei wohl in erster Linie für Aufklärungszwecke eingesetzt ; vermutlich ähnlich wie beim Digidog der New Yorker Polizei. Allerdings äußerten sich die französischen Militärs dazu nicht explizit.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille : sensibiliser les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY — Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) April 6, 2021

Dabei zeigte sich, dass die Roboter zwar zu einer Verlangsamung der Operationen führten. Die Truppen waren aber besser geschützt. Ein teilnehmender Soldat sagte, dass er beim ersten Testlauf ohne die Roboter „getötet“ worden wäre, beim zweiten Durchgang mit den Robotern habe er den Test dagegen „überlebt“ und zwar wegen der erfolgreichen Aufklärung durch die Roboter. Die Akku-Laufzeit erwies sich allerdings als Manko, dem Spot ging einmal mitten im Einsatz der Strom aus.

Vergrößern Der Barakuda. © twitter.com/SaintCyrCoet/status/1379457690020294665

Hersteller Boston Dynamics war laut eigenen Angaben informiert von dem Test, das Unternehmen war aber nicht eingebunden. Bei früheren Modellen seiner Roboter hatte Boston Dynamics mit der DARPA, der Forschungseinrichtung der US-Armee zusammengearbeitet. Doch von dieser Zusammenarbeit hat sich Boston Dynamics laut eigenen Angaben langsam zurückgezogen.



