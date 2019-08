Hans-Christian Dirscherl

Fossil hat die Fossil Touchscreen-Smartwatch der 5. Generation vorgestellt. Sie soll längere Akkulaufzeit als die Vorgängerin bieten und besitzt einen Lautsprecher, mit dem nun auch iPhone-Nutzer Anrufe vom Smartphone entgegennehmen können.

Vergrößern Fossil: Neue Touchscreen-Smartwatch der 5. Generation © Fossil

Ein Qualcomm-Snapdragon-Wear-Prozessor treibt die neue Fossil Touchscreen-Smartwatch der 5. Generation an. Als Betriebssystem kommt Wear OS von Google zum Einsatz. Das Gehäuse ist 44 mm groß, mittels Wechselbändern und einstellbaren Zifferblättern können Sie die Optik verändern.



Fossil hat vier voreingestellte Batteriemodi für verschiedene Akkulaufzeiten entwickelt.

Im "Erweiterten Modus" soll der Akku mit einer Ladung eine verlängerte Laufzeit von mehreren Tagen haben, ohne auf die wichtigsten Funktionen wie Smartphone-Benachrichtigungen und Pulsmessung verzichten zu müssen.

Im "Tagesmodus" (zirka 24 Stunden Akkulaufzeit) sind die meisten Funktionen wie das immer eingeschaltete Display aktiviert.



Im "Individuellen Modus" kann der Nutzer die Akkulaufzeit über eigene Einstellungen selbst optimieren.

Im "Nur-Zeit-Modus" werden bei schwacher Akkuladung außer der Zeitanzeige alle Funktionen deaktiviert, so dass die Smartwatch zu einer einfachen Uhr mit einer Akkulaufzeit von über einer Woche wird, wie Fossil verspricht.

Sie wählen den gewünschten Batteriemodus, indem Sie von oben nach unten über den Homescreen der Uhr wischen, auf das Batterie-Icon tippen und den gewünschten Modus wählen.

Fossil verbaut einen wasserdichten Lautsprecher und ein Mikrofon. Wenn Sie den Google Assistant etwas fragen oder Aktionen ausführen lassen, können Sie die Antwort jetzt hören. Außerdem sollen Sie bald die Möglichkeit haben, Anrufe auf einem iPhone mit der Fossil-Smartwatch entgegenzunehmen. Bisher geht das nur mit Android-Smartphones. Hierfür will Fossil im Herbst 2019 eine App veröffentlichen, um auch iPhone-Nutzern diese Funktion zu bieten.

Mit einem Wisch nach links bekommen Sie Zugriff auf Informationen und Aktionen. Damit tracken Sie beispielsweise Ihr Training, checken Ihren nächsten Termin oder schauen, wie das Wetter wird. Unter anderem sind Spotify, die Sicherheits-App Noonlight und Cardiogram zur Visualisierung von Herzfrequenzdaten vorinstalliert.

Funktionen und Ausstattung im Überblick:

Qualcomm Snapdragon-Wear-3100-Prozessor

Akustische Signale für Benachrichtigungen, Alarme, Timer etc.

Sprachausgabe für Antworten von Google Assistant

Sprachausgabe für Übersetzungen von Google Translate

Musikwiedergabe über die Uhr

Entgegennahme von Anrufen direkt mit der Uhr

Messung und Aufzeichnung der Herzfrequenz

NFC-Schnittstelle für mobiles Bezahlen mit Google Pay

GPS

Schnellladen: In 50 Minuten bis zu 80 Prozent

Gesamtspeicher: 8 GB, davon 1 GB für den Arbeitsspeicher

44-mm-Gehäuse, Lünette und Drücker aus Edelstahl

1,28-Zoll-Amoled-Touchscreen mit 328 Pixel



Spritzwassergeschützt bis 3 ATM. Sie können damit also nicht duschen oder schwimmen, geschweige denn tauchen

Leder- und Edelstahlbänder zum Selberwechseln

Herzfrequenzsensor, NFC-Schnittstelle, GPS, Höhenmesser, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Mikrofon, Lautsprecher

Kompatibel mit iOS 10 und höher oder Android 4.4 und höher (ausgenommen Go Edition)

Verbindung über Bluetooth Smart Enabled / 4.2 Low Energy

Drahtloses Synchronisieren und Aufladen per Induktion



Preis und Verfügbarkeit: Die neue Smartwatch kommt in sechs Varianten in Farbkombinationen aus Schwarz, Rauchgrau und Roségold auf den Markt. Die Uhren sind ab heute, 5. August 2019, zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 299 Euro in ausgewählten Fossil-Stores und online erhältlich.