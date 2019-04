Forza Street gratis für Windows 10, Xbox One, iOS und Android

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat den Fun-Racer Forza Street gratis zum Download freigegeben. Zunächst für Windows 10 und Xbox One.

Microsoft und sein britisches Entwicklerstudio T urn 10 Studios haben einen neuen Ableger der erfolgreichen Rennspiel-Serie Forza veröffentlicht: Bei Forza Street handelt es sich um einen einen Fun-Racer, bei dem die Rennfahrzeuge einfach zu steuern sind und in dem die Leidenschaft für das Sammeln neuer Autos im Mittelpunkt steht. Kein Vergleich also zu den Reihen Forza Horizont oder gar Forza Motorsport.

Dafür ist Forza Street allerdings gratis erhältlich und finanziert sich über In-App-Käufe. Zum Start ist Forza Street kostenlos für Windows 10 (über den Microsoft Store) und Xbox One verfügbar. Später sollen dann auch noch die Varianten für iOS und Android an den Start gehen. Ein erstes Anspielen zeigt: Bei Forza Street geht es in erster Linie darum, zum richtigen Zeitpunkt Gas zu geben oder auf die Bremse zu drücken. Für Abwechslung sorgen eine Story-Kampagne und Quick-Race-Events und es können Xbox-Erfolge freigeschaltet werden.



Mit der Zeit vergrößert der Spieler dann seinen Fuhrpark. Die Entwickler wollen nach und nach neue Spielinhalte und Funktionen hinzufügen.