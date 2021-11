Forza Horizon 5 bekommt Gebärdensprache in Cutscenes

Denise Bergert

Entwickler Playground Games implementiert ein neues barrierefreies Feature in sein Rennspiel „Forza Horizon 5“.

Vergrößern Forza Horizon 5 erscheint morgen. © Playground Games

Playground Games hat in dieser Woche ein neues barrierefreies Feature für sein Rennspiel „Forza Horizon 5“ angekündigt , das in Spielen noch nicht so häufig Anwendung findet – einen Gebärdensprachendolmetscher. Die Funktion soll kurz nach der Veröffentlichung im Spiel integriert werden. Einen konkreten Termin hat das Studio jedoch bislang nicht bekannt gegeben.



Der Gebärdensprachendolmetscher wird während der Zwischensequenzen in „Forza Horizon 5“ in einer Ecke des Bildschirms eingeblendet. In den Optionen können Spieler zwischen der amerikanischen und der britischen Gebärdensprache wählen. Zu den weiteren barrierefreien Funktionen des Spiels gehören unter anderem eine reduzierte Spielgeschwindigkeit, erhöhter Kontrast, Untertitel sowie ein Modus für farbenblinde Spieler.



„Forza Horizon 5“ erscheint am morgigen Dienstag für PC sowie die Konsolen Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X. Das Rennspiel ist außerdem Teil des Xbox Game Pass und ab morgen im Abo enthalten. Wer die Premium Edition des Game Pass sein eigen nennt, darf bereits ab heute in die Welt von „Forza Horizon 5“ abtauchen.