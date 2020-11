Fortnite könnte per Streaming auf iOS-Geräte zurückkehren

Michael Söldner

Mitten im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games planen die Fortnite-Macher offenbar einen Umweg über Safari.

Vergrößern Fortnite könnte künftig im Browser von iPhone und iPad laufen. © epicgames.com

Apple und Epic Games befinden sich seit geraumer Zeit in einem Rechtsstreit . Epic Games wollte mit dem beliebten „Fornite“ die 30-prozentige Beteiligung an In-App-Verkäufen umgehen und flog als Ergebnis aus dem App Store. Nach Angaben der BBC will sich Epic Games nun über einen Umweg wieder auf iOS-Geräten einnisten. Dabei soll eine von Nvidia entwickelte Version des Geforce Cloud Gaming-Dienstes für den iOS-Browser Safari helfen. Damit könnten Nutzer „Fornite“ auch auf dem iPhone oder iPad wieder spielen, ohne dass Epic Games dabei etwas von den Einnahmen an Apple abtreten müsste.

Apple stellt große Spielerschaft

Der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games könnte nach Ansicht von Insidern mehrere Jahre andauern. Dabei stellen Apple-Nutzer den Großteil der mobilen Spieler. Einem Dokument des Rechtsstreits zufolge habe „Fortnite“ 116 Millionen iOS-Nutzer. 73 Millionen davon spielen den Battle-Royale-Titel ausschließlich auf ihrem iPhone oder iPad. Auch die Einnahmen über In-App-Käufe würden unter iOS einen bedeutend höheren Stellenwert einnehmen als beispielsweise unter Android.

Sideloading keine Alternative

Da Apple zudem ein Sideloading von Apps aus unbekannten Quellen verbietet, blieb für Epic Games bisher nur der offizielle Weg über den App Store, der jedoch mit hohen Abschlägen verbunden war. Durch das Streaming über den Safari-Browser, der auf jedem iOS-Gerät installiert ist, könnte Epic Games dies umgehen. Nvidia selbst hat zu den Gerüchten noch nicht Stellung bezogen, auch Epic Games hält sich bedeckt. Inwieweit das durch die Berechnung auf entfernten Servern verursachte Lag die Runden in „Fortnite“ erschweren würde, bleibt ebenfalls offen. Speziell kompetitive Multiplayer-Spiele sind auf die schnelle Umsetzungen der Steuerbefehle angewiesen. Mit einer flotten Internetverbindung könnte Streaming für „Fortnite“ jedoch eine Alternative sein.

Fortnite für Android: Hier gibt es noch den Download