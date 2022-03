Fortnite führt Zero-Build-Modus ein

Denise Bergert

Der Battle-Royale-Titel „Fortnite“ bietet einen neuen Spielmodus, in dem das Bauen untersagt ist.

Vergrößern "Fortnite" bekommt einen Zero-Build-Modus. © Epic Games

„Fortnite“ hat mit dem Start der neuen Season am 21. März 2022, mit dem Bauen, eines der wichtigsten Features zeitweise aus dem Spiel entfernt. Nun soll die gestrichene Funktion zu einem dauerhaften Bestandteil des Spiels werden.

Schwerpunkt auf schnelles Shooter-Gameplay

Entwickler Epic Games kündigt in dieser Woche die Einführung eines neuen Spielmodus an. Der sogenannte Zero-Build-Modus verhindert das Bauen von Strukturen und legt den Fokus des Spiels auf die Kämpfe. Spieler müssen auf diese Weise keine Ressourcen für Verteidigungsstrukturen mehr sammeln und können sich auf das reine Shooter-Gameplay konzentrieren. Als Ausgleich hat Epic „Fortnite“ mit dem letzten Update einen neuen Schild und mehr Mobilitätsoptionen spendiert. Diese Neuerungen sollen das Spielgefühl beschleunigen.

Zero-Build in unterschiedlichen Modi verfügbar

Der neue Zero-Build-Modus steht für Solo, Duo, Trio und Squad zur Verfügung. Er ist einer von vielen neuen Spielmodi, die in den vergangenen Jahren in „Fortnite“ Einzug gehalten haben, darunter auch das gewaltfreie Party Royale, Creative und Impostors. Der klassische Bau-Modus soll den Mutmaßungen zufolge demnächst wieder in den Standard-Battle-Royale-Modus integriert werden. Einen konkreten Termin hat Epic jedoch noch nicht verraten.