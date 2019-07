Fortnite-WM: 16-Jähriger gewinnt 3 Millionen US-Dollar

Panagiotis Kolokythas

Bei der Fornite-WM am Wochenende hat ein 16-jähriger Gamer gewonnen und darf sich über ein großes Preisgeld freuen.

Vergrößern Gewinner der Fortnite-WM im Solo-Modus "Bugha" © Fortnite / Twitter

Beim Fortnite World Cup kämpften am Wochenende die Teilnehmer aus aller Welt um Preisgelder in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, einem der höchsten Preisgelder für ein E-Sport-Event dieser Art. Die Weltmeisterschaft fand im Arthur-Ashe-Stadion in New York statt. Im Vorfeld hatten 40 Millionen Fortnite-Spieler weltweit darum gekämpft, an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu dürfen. Am letzten Tag der Veranstaltung am Sonntag schauten allein über Youtube über 9 Millionen Gamer aus aller Welt live den Matches zu.



In dem kostenlos für alle Plattformen erhältlichen Battle-Royale-Spiel Fortnite von Epic Games konnte sich der erst 16 Jahre junge US-Amerikaner Kyle "Bugha" Giesdorf durchsetzen. Als "Solo Champion" erhielt er ein Preisgeld in Höhe von 3 Millionen US-Dollar.

Den Titel "Duo Champion" sicherten sich bereits am Wochenende das europäische Team "Cooler", bestehend aus Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen aus Norwegen und David "Aqua" Wang aus Österreich. Die beiden Profi-Gamer teilen sich das Preisgeld in Höhe von 3 Millionen US-Dollar.

Ein Preisgeld in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für ein derart kurzes E-Sport-Event ist ungewöhnlich und zeigt, wie beliebt Fortnite geworden ist. Epic Games verdient mit In-game-Käufen Milliarden und kann es sich leisten, ein 30-Millionen-Dollar-Turnier durchzuführen. Zum Vergleich: Bei den Wimbledon Championships 2019 spielten die führenden Tennis-Spieler der Welt um ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 38 Millionen britischen Pfund, was umgerechnet 47 Millionen US-Dollar entspricht. Damit wurde um "nur" 17 Millionen US-Dollar mehr als beim Fortnite-Turnier gespielt. Allein in diesem Jahr will Epic Games bei ähnlichen Events insgesamt Preisgelder in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen.