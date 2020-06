Fortnite: Neue Season wegen Protesten verschoben

Denise Bergert

Wegen der anhaltenden Black Lives Matter Proteste in den USA hat Epic Games das nächste Ingame-Event und die neue Season von Fortnite verschoben.

Vergrößern Die neue Fortnite-Season startet erst Mitte Juni. © Epic Games

Nach Infinity Ward und Sony reagiert nun auch Entwickler Epic Games auf die anhaltenden Black Lives Matter Proteste in den USA. Das Studio verschiebt das Ingame-Event "The Device" in Fortnite auf den 15. Juni 2020. Auch das neue Kapitel 2 der Season 3 verspätete sich und launch nun erst am 17. Juni 2020.

"Die aktuellen Ereignisse sind eine schwere Erinnerung an andauernde Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, von der Leugnung von Grundrechten bis hin zu den Auswirkungen von Rassismus - sowohl offenem als auch unterschwelligem - für farbige Menschen," heißt es in der offiziellen Stellungnahme von Epic Games. "Wir sind uns des Schmerzes bewusst, den unsere Freunde, Familien, Team-Mitglieder, Spieler und die Gemeinschaft derzeit erleben. Wir glauben an Gleichheit und Gerechtigkeit, Diversität und Inklusion und dass diese Grundlagen über der Politik stehen," so Epic weiter.

Das Studio wolle Fortnite voranbringen, aber das Unternehmen müsse seinen Mitarbeitern und ihren Familien aktuell Zeit geben, sich um sich, ihre Familien und ihre Gemeinschaft zu kümmern. Aus diesem Grund habe der Entwickler beschlossen, den Launch der neuen Fortnite-Inhalte auf Mitte des Monats zu verschieben.