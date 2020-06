Fortnite: Filmabend mit Christopher Nolans The Prestige

Denise Bergert

Am 26. Juni wird die Event-Karte Party Royale Island in Fortnite mit The Prestige von Christopher Nolan zum Kinosaal.

Vergrößern Fortnite streamt morgen The Prestige von Christopher Nolan. © Epic Games

Entwickler Epic Games veranstaltet am morgigen Freitag eine Filmnacht in Fortnite. Die Event-Karte Party Royale Island mit alternativem Spielmodus lädt dabei in Zeiten von Corona-bedingten Kino-Schließungen zum kostenlosen Stream von drei Christopher-Nolan-Filmen ein. US-Spieler können sich mit Inception, Batman Begins und The Prestige gleich über drei Filme freuen.

In Deutschland wird ab 15 Uhr nur ein Film mit deutscher Synchronisation gezeigt: Prestige - Die Meister der Magie. Das Mystery-Drama aus dem Jahr 2006 handelt von der Rivalität zweier Illusionisten, gespielt von Christian Bale und Hugh Jackmann. Wie Epic Games in der offiziellen Ankündigung des Event erklärt , sind Streams und Aufnahmen der Nolan-Filme aus der Movie Nite aus Urheberrechtsgründen untersagt.

Wer sich morgen Nachmittag ab 15 Uhr The Prestige gratis anschauen möchte, muss lediglich Party Royale starten und sich zur Großbildleinwand im Spiel aufmachen. Epic Games hat die Event-Karte in Fortnite in der Vergangenheit bereits für Musik-Events genutzt. So sollen etwa rund 12,3 Millionen Spieler das Ingame-Konzert von Rapper Travis Scott im April verfolgt haben.