Fortnite: Epic Games entfernt Polizeifahrzeuge

Denise Bergert

Aus Respekt für die aktuelle Debatte um Strafverfolgungspraktiken in den USA hat Entwickler Epic Games sämtliche Polizeifahrzeuge aus Fortnite entfernt.

Epic Games entfernt Polizeifahrzeuge aus Fortnite.

Mit der Veröffentlichung des neuesten Fortnite-Updates mit Chapter 2 für Season 3 hat Entwickler Epic Games sämtliche Polizeifahrzeuge aus dem Battle-Royale-Titel entfernt. Wie eine Entwickler-Quelle gegenüber dem Wall Street Journal erklärt, sei dies als Reaktion auf die Ermordung von George Floyd in Minnesota erfolgt. Der junge Mann war erstickt, während er sich in Polizeigewahrsam befand. Der Vorfall löste eine USA-weite Debatte um Strafverfolgungspraktiken und Gewalt gegen Afroamerikaner aus.

Epic Games habe mit der Entfernung sämtlicher Polizeifahrzeuge in Fortnite kein politisches Statement setzen wollen, sondern habe versucht, "sensibel" mit den aktuellen Geschehnissen umzugehen, bestätigte die anonyme Quelle gegenüber dem Wall Street Journal. Epic Games ist einer von vielen Entwicklern, die ihre Anteilnahme am Tod von George Floyd und ihren Respekt vor der aktuellen Debatte zeigen. Die Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare und NHL 21 integrierten schwarze Splash-Screens mit dem Hashtag "Black Lives Matter" in ihren Spielen. GTA Online und Red Dead Redemption gingen sogar zeitweise offline, um zu zeigen, dass Rassismus keinen Platz in den Spieler-Communities hat.