Fortnite: Der Bau-Modus ist zurück

Denise Bergert

Nach einer mehrwöchigen Pause kehrt der Bau-Modus nun in den Battle-Royale-Titel „Fortnite“ zurück.

Vergrößern In "Fortnite" kann ab sofort wieder gebaut werden. © Epic Games

In „Fortnite“ wurde in dieser Woche der Bau-Modus wieder aktiviert . Das beliebte Feature wurde zum Start der neuen Season am 20. März 2022 abgeschaltet. Ab sofort können „Fortnite“-Spieler jedoch wieder Ressourcen sammeln und Deckungen errichten.

Beide Modi bleiben im Spiel

Das mit der neuen Season eingeführte kampforientierte Gameplay lebt gleichzeitig im neuen Zero-Build-Modus weiter. Hier ist das Errichten von Deckungen auch weiterhin deaktiviert. Sowohl der normale Modus mit Bau-Feature als auch der Zero-Build-Modus können in Solo-, Duo-, Trio- und Squad-Matches ausgewählt werden.

Mobilitätsverbesserungen in „Fortnite“

Die Möglichkeit aus gesammelten Materialien Verteidigungsanlagen zu errichten, war lange Zeit ein Alleinstellungsmerkmal von „Fortnite“, welches das Spiel von „PUBG“ oder „Apex Legends“ abhob. Umso überraschter waren Spieler, als das Feature mit dem Start der neuen Season abgeschaltet wurde. Ausgeglichen wurde die fehlende Spielmechanik durch Möglichkeiten zum Klettern und schnelleren Sprinten.

Epic spendet für die Ukraine

Seit dem Start der neuen Season spendet Entwickler Epic Games alle Einnahmen aus dem Spiel für humanitäre Zwecke in der Ukraine. Im vergangenen Monat wurden dafür bereits mehr als 100 Millionen US-Dollar gesammelt.