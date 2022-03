Fortnite: Chapter 3 Season 2 gestartet

Denise Bergert

Die neue „Fortnite“-Season streicht den Bau-Modus und bringt den Marvel-Zauberer Doctor Strange ins Spiel.

Vergrößern Doctor Strange hält Einzug in "Fortnite". © Epic Games

Epic Games hat in dieser Woche im Battle-Royale-Titel „Fortnite“ eine neue Season gestartet. Chapter 3 Season 2 bringt einige Veränderungen ins Spiel. So wurde der Bau-Modus sowohl in den Arena-Modi als auch den normalen Spielmodi deaktiviert. Schuld daran trägt die Imagined Order. Den Angaben zufolge soll der „Baustopp“ jedoch nur innerhalb der ersten neun Tage nach Beginn der neuen Season aktiv sein. Das hat mit einer Questreihe zu tun, die für den Start von Kapitel drei wichtig ist. Voraussichtlich ab Anfang April können Spieler dann auch wieder Deckungen errichten.

Zusätzliches Schild und Parkour-Feeling

Um den fehlenden Bau-Modus im Spiel auszugleichen, spendiert Epic Games Spielern nun ein zusätzliches Schild, das als „Overshield“ bezeichnet wird. Für Parkour-Feeling sorgen außerdem höhere Kletter- und Sprint-Geschwindigkeiten. Ebenfalls neu sind Panzer und zusätzliche Waffen.

Battle Pass mit Doctor Strange

Mit der neuen Season hält auch ein neuer Battle Pass Einzug in „Fortnite“. Hier können Spieler eine Reihe von neuen Charakteren freischalten – darunter auch Marvels Doctor Strange. Ihm zur Seite stehen unter anderem The Imagined und The Origin. Mit dem Start der neuen Season spendet Epic Games außerdem 14 Tage lang alle „Fortnite“-Einnahmen an die Ukraine .