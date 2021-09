Fortnite: Chapter 2 Season 8 gestartet

Denise Bergert

Der Battle-Royale-Titel „Fortnite“ startet mit „Cubed“ in die mittlerweile achte Season von Kapitel zwei.

Vergrößern Fortnite startet in die achte Season. © Epic Games

Die Würfel, die das gigantische Alien-Raumschiff in „Fortnites“ vergangener Season angetrieben haben, wurden freigesetzt und richten Chaos auf der Insel an. Dieses Setting legt den Grundstein für Chapter 2 Season 8 im Battle-Royale-Titel. Nach einem explosiven Live-Event am vergangenen Wochenende, startet heute die neue Season in „Fortnite“. Die bringt neben Anpassungen auf der Karte auch neue Charaktere und Waffen mit.

Die größte Änderung in der neue Season stellt das neue Element namens „The Sideways“ dar. Epic beschreibt es als „eine dunkle, bösartige, von Monstern erfüllte Realität“, die von den Cubes verbreitet wird. Spieler können „The Sideways“ über Portale betreten. Hier herrscht eine geringere Schwerkraft und es ist möglich, über das Crafting-System neue Waffen zu bauen. Die neue Season hat außerdem Waffen-Klassiker wie das automatische Sniper-Gewehr und die Harpunen-Kanone im Gepäck. Über den neuen Battle-Pass können „Fortnite“-Spieler in der neuen Season außerdem neue Charaktere wie Carnage, den Monster-Jäger Torin, den Soldaten J.B Chimpanski und das Einhorn Fabio Sparklemane freischalten.