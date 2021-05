Formel 1: GP von Spanien gratis im Live-Stream anschauen

René Resch

Seit der Saison 2021 läuft die Formel 1 fast ausschließlich im Pay-TV. In diesem Artikel erklären wir Ihnen nicht nur wo, sondern auch wie Sie die Formel 1 fast kostenlos sehen.

Seit der Saison 2021 wird die Formel 1, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr im Free-TV übertragen. Nach mehr als 30 Jahren bei RTL, waren die Kosten für die TV-Rechte für den Privatsender schlicht zu hoch. Doch durch eine Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sky, zeigt RTL noch immerhin vier Rennen im Free-TV. Die restlichen F1-Rennen können Sie in Deutschland offiziell nur noch über den Pay-TV-Sender empfangen. Mit einem VPN können Sie die Formel 1 jedoch weiterhin gratis genießen.

Hier sehen Sie das Rennen von Spanien 2021 © Formula1.com Das Formel-1-Rennwochenende in Barcelona / Spanien findet vom 07. - 09. Mai 2021 statt.

Das Formel-1-Rennen in Spanien ist dabei eines der wenigen, das auch von RTL im Free-TV übertragen wird. Wenn Sie das Rennen über RTL im Livestream ansehen möchten, müssen Sie allerdings auf ein Abo eines Dienstes wie TV-NOW ausweichen, da es keinen Livestream über die RTL-Webseite direkt gibt.

Zudem werden die Trainingseinheiten sowie die Qualifikation nicht von RTL übertragen. So müssen Sie bei den Trainingseinheiten am Freitag auf Sky oder ORF (über VPN) ausweichen. Die Qualifikation sehen Sie auf Sky, ORF (über VPN) oder SRF 2 (über VPN). Jetzt den supergünstigen VPN von Cyberghost sichern Wenn Sie sich die Formel 1 über ORF per Livestream per VPN ansehen, genießen Sie die Formel 1 zudem ohne Werbeunterbrechung.

- 07.05.2021, 11:30 Uhr - Trainingseinheiten - 08.05.2021, 12:00 Uhr - Trainingseinheiten - 08.05.2021, 15:00 Uhr - Qualifying - 09.05.2021, 15:00 Uhr - Das Rennen

Sky - ORF - SRF - TV-NOW (RTL)

Unsere Länder-Nachbarn aus Österreich (ORF, ServusTV) und der Schweiz (SRF) zeigen die Formel 1 weiterhin im Free-TV. Durch eine Ländersperre können wir diese Übertragungen, etwa über Livestreams, leider nicht ohne Weiteres sehen. Mit einem VPN - wie den von Cyberghost - können Sie diese Ländersperre leicht umgehen und sich die hohen Kosten für den Pay-TV-Sender Sky sparen.

Mit einem VPN sehen Sie die Formel 1 dann über den legalen Weg fast gratis. Also nicht über irgendwelchen fadenscheinigen Streams im Internet, zahlen deutlich weniger als bei teuren Pay-TV-Sendern und natürlich genießen Sie zudem die weiteren Vorteile eines VPNs.



Supergünstig: Mit VPN sehen Sie die Formel 1 weiterhin im Free-TV

Mit einem Cyberghost-VPN erwarten Sie noch einige weitere Vorteile: Sie profitieren von dedizierten Streaming-Servern, über 7000 Servern in 90 Ländern, unbegrenzte Bandbreite, Logging-Daten Ihrer Aktivitäten werden nicht gespeichert, 27/7-Live-Support und Sie können den VPN auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig nutzen. Unterstützt werden etwa Apple- und Android-Smartphones, Windows, MacOS, Linux, Browser wie Chrome und Firefox, aber auch Android-TV, Apple-TV & Amazons FireTV. Und das Beste: Den Cyberghost-VPN gibt es, je nach ausgewähltem Abo, im Angebot teilweise schon ab 2 Euro im Monat.

Zum Vergleich: Bei Sky Deutschland gibt es die Formel 1 mit Sport-Abo ab 22,50 Euro im Monat sowie einmaligen 29 Euro Anschlussgebühren oder im Supersport-Ticket per Sky-Ticket ab 19,99 Euro im Jahresabo oder 29,99 Euro im Monatsabo.

Formel 1 2021 - Rennkalender

Die Formel-1-Saison 2021 besteht aus 23 Rennen. Ein Rennwochenende besteht dabei immer aus drei Trainingseinheiten, der Qualifikation und dem finalen Rennen. Freitag gibt es zwei Trainingseinheiten, am Samstag eine Trainingseinheit und die Qualifikation und am Sonntag beendet das eigentliche Rennen das gesamte Rennwochenende. In der folgenden Tabelle haben wir alle Grand Prix aufgelistet und welche Sender die Rennen jeweils übertragen. Die Startzeiten der Rennen sind immer in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) angegeben.

Beachten Sie: Wenn RTL die Formel 1 überträgt, dann ausschließlich das Rennen selbst. Für die Trainingseinheiten oder die Qualifikation müssen Sie auf die VPN-Möglichkeit oder dem Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen.



Grand Prix Datum Rennen Sender Bahrain GP / Sachir 26.03. - 28.03. 17:00 Uhr Sky ServusTV SRF Emilia-Romagna GP / Imola 16.04. - 18.04. 15:00 Uhr Sky ORF SRF RTL Portugal GP / Portimão 30.04. - 02.05. 16:00 Uhr Sky ServusTV SRF Spanien GP / Barcelona 07.05. - 09.05. 15:00 Uhr Sky ORF SRF RTL Monaco GP / Monte Carlo 20.05. - 23.05. 15:00 Uhr Sky ServusTV SRF Aserbaidschan GP / Baku 04.06. - 06.06. 14:00 Uhr Sky ORF SRF Kanada GP / Montreal 11.06. - 13.06. 20:00 Uhr Sky ServusTV SRF Frankreich GP / Le Castellet 25.06. - 27.06. 15:00 Uhr Sky ServusTV SRF Österreich GP / Spielberg 02.07. - 04.07. 15:00 Uhr Sky ORF ServusTV SRF Großbritannien GP / Silverstone 16.07. - 18.07. 16:00 Uhr Sky ORF SRF Ungarn GP / Budapest 30.07. - 01.08. 15:00 Uhr Sky ORF SRF Belgien GP / Spa 27.08. - 29.08. 15:00 Uhr Sky ORF SRF Niederlande GP / Zandvoort 03.09. - 05.09. 15:00 Uhr Sky ServusTV SRF Italien GP / Monza 10.09. - 12.09. 15:00 Uhr Sky ORF SRF RTL Russland GP / Sotschi 24.09. - 26.09. 14:00 Uhr Sky ORF SRF Singapur GP 01.10. - 03.10. 14:00 Uhr Sky ServusTV SRF Japan GP / Suzuka 08.10. - 10.10. 07:00 Uhr Sky ORF SRF USA GP / Austin 22.10. - 24.10. 21:00 Uhr Sky ServusTV SRF Mexiko GP / Mexiko City 29.10. - 31.10. 20:00 Uhr Sky ORF SRF Brasilien GP / São Paulo 05.11. - 07.11. 18:00 Uhr Sky ORF SRF RTL Australien GP / Melbourne 19.11. - 21.11. 07:00 Uhr Sky ServusTV SRF Saudi-Arabien GP / Dschidda 03.12. - 05.12. 17:00 Uhr Sky ServusTV SRF VAE GP / Abu Dhabi 10.12. - 12.12. 14:00 Uhr Sky ORF SRF

