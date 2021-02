Ford: Google und Android steuern bald alles im Auto

Hans-Christian Dirscherl

Android wird künftig in Ford-Fahrzeugen verbaut. Zusammen mit dem Google Assistant zur Sprachsteuerung und Google Maps. Ein Android-Smartphone wird dafür nicht benötigt.

Ford setzt künftig auf Android und diverse Google-Dienste in seinen Fahrzeugen. Für die Bedienung des Infotainment- und Navigationssystems, für die Sprachsteuerung und für weitere Fahrzeugfunktionen. Ein Android-Smartphone wird dafür nicht benötigt. Das teilte Ford mit; die Partnerschaft läuft zunächst über sechs Jahre und startet 2023. Für die Zusammenarbeit gründen Ford und Google eine neue Unternehmensgruppe namens „Team Upshift“.

Googles Dienste und Software sollen in „Millionen“ künftiger Fahrzeuge unterschiedlicher Preisklassen der Marken Ford und Lincoln weltweit zum Einsatz kommen. Welche Modelle konkret betroffen sind, sagt Ford jedoch nicht. Ausgenommen sind nur die Fahrzeuge, die in China verkauft werden. Da dort Google-Dienste nicht genutzt werden dürfen.



Ford wird die Google Cloud als bevorzugten Cloud-Dienst verwenden. Darüber sollen Google-Techniken für Data Management, künstliche Intelligenz und Maschinenlernen zur Verfügung gestellt werden. In den Fahrzeugen selbst soll Android als Software laufen. Außerdem sollen Google-Apps wie Google Maps und Google-Dienste wie die Sprachsteuerung zur Verfügung stehen. Der Fahrer kann dann also über Sprachbefehle an Google Assistant Funktionen im Auto bedienen. Mit Google Play werden künftig zudem Musik und Hörbücher im Auto ausgewählt. Der Kunde soll aber auch die Möglichkeit haben Drittanbieter-Apps zu installieren und zu nutzen.



Außerdem will Ford den Kaufvorgang für seine Fahrzeuge erweitern und seinen Kunden neue datenbasierte Angebote machen. Damit seien Echtzeit-Informationen gemeint oder Wartungshinweise oder Ähnliches.

Sync, das bisherige Infotainmentsystem von Ford, sollen Ford-Kunden bis auf Weiteres weiternutzen können. Ob Ford die Markenbezeichnung "Sync" auch nach dem Umstieg auf Android ab 2023 weiterbenutzen werde, ließ Ford offen.

Android, womit wohl konkret "Android Automotive" gemeint ist, ersetzt damit das bisher als Betriebssystem verwendete Blackberry QNX, das wiederum vor Jahren Windows ersetzt hatte: Ford wirft Windows aus dem Wagen .



Ford betont, dass die Insassen auch künftig Nicht-Android-Smartphones mit dem Ford-System koppeln können. Ebenso sollen auch Apple Carplay und Amazon Alexa mit dem neuen Android-basierten System nutzbar sein.

