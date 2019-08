For Honor: PC-Spiel gratis für kurze Zeit

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft verschenkt während der Gamescom das spaßige Multiplayer-Mittelalter-Prügel-Spiel For Honor.

Vergrößern For Honor ist für kurze Zeit gratis erhältlich © Ubisoft

Im Uplay-Dienst von Ubisoft können Sie aktuell das Spiel For Honor hier gratis abstauben. Das Angebot gilt noch bis Samstag und vorausgesetzt wird ein Uplay-Konto, um das Spiel dauerhaft der eigenen Spielebibliothek hinzufügen zu können.

Ubisoft bezeichnet das von Ubisoft Montreal entwickelte For Honor als Online-Hack-and-Slay-Spiel. In dem im Mittelalter angesiedelten Spiel dürfen Sie unter anderem den Umgang mit Schwertern unter Beweis stellen. Die Einzelspieler-Kampagne ist nicht arg lang und aufregend, dafür bietet das Spiel aber ausgefeilte Online-Spielemodi, bei denen man sich mit vielen anderen Mitspielern ins Gefecht stürzen kann. For Honor erschien bereits im Jahr 2017, wird aber von den Entwicklern noch immer regelmäßig mit Updates versorgt, die das Spiel erweitern.

In For Honor dürfen Sie sich zunächst einen Krieger aus vielen verfügbaren Helden auswählen. Zur Auswahl stehen etwa Ritter, Wikinger und Samurai. Jeder Held kann andere Waffen und Kampfstile verwenden. Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Aussehen des Helden anzupassen.

Aus der offiziellen Spiel-Beschreibung:

In For Honor, dem Nahkampf-Action-Spiel, das von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit weiteren Ubisoft Studios entwickelt wird, beschreitet der Spieler einen Weg voller Zerstörung und kämpft auf dem Schlachtfeld um Ruhm, Ehre und ums Überleben. Die Spieler treten in diesem chaotischen Krieg als Streiter der drei größten Krieger-Fraktionen an: Ritter, Wikinger oder Samurai. For Honor ist ein temporeiches und packendes Spiel, das Können und intuitives Verhalten der Spieler in einem bisher unbekannten Ausmaß erleben lässt.

Das innovative Steuerungssystem The Art of Battle von For Honor gibt den Spielern die vollständige Kontrolle über ihren Helden. Jeder Held verfügt über seine ganz ureigenen Talente und Waffen, mit denen sich gegnerische Soldaten, Bogenschützen und Helden beseitigen lassen, die sich den Spielern in einem intensiven, glaubwürdigen Schlachtfeld in den Weg stellen.