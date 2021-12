Profi IT

Ein Footballstar zerstört ein Microsoft-Surface vor laufender Kamera. Das Video geht viral. Jetzt droht eine Geldstrafe, wenn der Spieler noch einmal ein Surface durch die Gegend wirft.

Vergrößern Football-Star droht Geldstrafe, wenn er Microsoft Surface zerstört © Eugene Onischenko/Shutterstock.com

Kurz vor Weihnachten ging ein Video viral. Darin sieht man, wie der American-Footballstar Tom Brady live vor laufender Kamera ein Surface-Tablet von Microsoft wegwirft. Dem Tablet bekommt der Wurf nicht besonders gut:

Der Grund für das unfreundliche Verhalten gegenüber dem Microsoft-Gerät: Bradys Mannschaft, die Tampa Bay Buccaneers, verloren Spiel desaströs. Unter dem Wurf-Video standen prompt Kommentare wie: "Das war Bradys bester Wurf". Sogar seriöse US-Medien wie The Verge lästerten auf diese Weise: „Tom Bradys bester Wurf des Abends zerstört Microsoft-Tablet“. Wobei The Verge damals darauf hinwies, dass das nicht das erste Mal war, dass ein Surface-Tablet derart malträtiert wurde.

Doch Brady konzentriert sich nun wieder auf Würfe auf dem Spielfeld. Denn wie der Quarterback jetzt laut The Verge mitgeteilt hat, bekommt er eine Geldstrafe aufgebrummt, wenn er noch einmal ein Tablet auf diese Weise misshandelt. Die NFL, also die US-amerikanische National Football League, habe ihn verwarnt, teilte Brady mit. Deshalb werde er kein weiteres Surface werfen. Würde er das doch noch einmal tun, werde die NFL eine Geldstrafe gegen ihn verhängen. Deshalb habe er sich als Vorsatz für 2022 vorgenommen, kein Gerät mehr durch die Gegend zu werfen.

In der NFL kommen Surface-Tablets in wetterfesten Hüllen seit dem Jahr 2014 zum Einsatz. Natürlich ist es kein Zufall, dass die Wahl auf Microsoft-Geräte fiel, denn dahinter steckt ein mehrere Hundert Millionen US-Dollar schwere Deal. Mit den Tablets werden unter anderem Spielzüge analysiert, wie The Verge schreibt .

Brady ist allerdings ein Wiederholungstäter. In der Vergangenheit misshandelte er bereits mehrmals Surface-Tablets, wie The Verge schreibt .