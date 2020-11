Flotte 400-GB-Micro-SD für nur 54,99 Euro (- 25 Prozent)

Panagiotis Kolokythas

Zum Black Friday ist bei Amazon die 400-GB-Micro-SD Sandisk Extreme besonders günstig erhältlich.

Vergrößern Für nur 54,99 Euro: Sandisk Extreme Micro-SDXC 400 GB © Amazon

Amazon bietet bei seinen vielen, vielen Black-Friday-Deals für kurze Zeit auch die 400-GB-Micro-SDXC Sandisk Extreme zu einem besonders attraktiven Preis an: Sie kostet aktuell nur 54,99 Euro statt 73,05 Euro, was einer Ersparnis von 25 Prozent entspricht. So günstig war diese Speicherkarte zuletzt nur beim Amazon Prime-Day für wenige Stunden erhältlich.

Zum Amazon-Angebot: Sandisk Extreme Micro-SDXC 400 GB für 54,99 Euro (- 25 Prozent)



400-GB-Micro-SDs gibt es immer wieder bei Amazon & Co. im Angebot, allerdings meistens die langsameren Varianten. Die Sandisk Extreme 400-GB-Micro-SDXC besitzt dagegen eine A2-Einstufung für schnelle App-Performance und unterstützt damit eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 160 Megabyte pro Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 Megabyte pro Sekunde. Sie ist auch 4K-UHD-fähig und entsprechend mit UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30) eingestuft. Mitgeliefert wird eine Lizenz für Rescue Pro Deluxe, eine Software zur Wiederherstellung von versehentlich gelöschten Daten. Außerdem ist die UHS-I-Speicherkarte stoßfest, temperaturbeständig, wasserdicht und röntgensicher.

Ebenfalls günstiger erhältlich sind die folgenden Varianten der Speicherkarte:

Alle Sandisk-Speicherprodukte-Angebote finden Sie auf dieser Übersichtsseite bei Amazon.