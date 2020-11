Flight Simulator: Großes Update veröffentlicht

Denise Bergert

Update 5 für den Microsoft Flight Simulator erweitert das Spiel um Bewegungsunschärfe und eine optimierte Nachtbeleuchtung.

Vergrößern Microsoft liefert Update 5 für den Flight Simulator aus. © Microsoft

Microsoft hat am Wochenende Update 5 mit der Versionsnummer 1.10.7.0 für die PC-Version seines Flight Simulator veröffentlicht . Die neue Version erweitert den Flugsimulator um eine verbesserte Nachtbeleuchtung, wo unter anderem Reflexionen auf Wasseroberflächen für eine noch realistischere Atmosphäre sorgen sollen. Das Grafik-Menü im Spiel wurde außerdem um Bewegungsunschärfe erweitert, die sich auf Wunsch aktivieren lässt. Auch das Temporal Anti-Aliasing (TAA) wurde laut Microsoft mit dem Update verbessert.

Microsoft und der französische Entwickler Asobo haben im Update weiterhin das Flugverhalten von mehreren Maschinen angepasst, darunter etwa der Boeing 787-10 Dreamliner. In den Patch Notes werden zudem Detailverbesserungen bei der Benutzeroberfläche, der Performance und dem Wettermodell aufgelistet. Kurz nach Update 5 schoben Microsoft und Asobo am Wochenende noch einen rund ein Gigabyte großen Hotfix für den Patch nach, der Absturzprobleme beheben sollte. Im Zwei-Wochen-Takt sollen im November noch das Update 6 und 7 für den Flight Simulator folgen. So viele Verbesserungen wie der aktuelle Patch sollen sie jedoch nicht mitbringen.