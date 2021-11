Flight Simulator: DirectX 12 und GOTY-Update verfügbar

Michael Söldner

Das neue Update des „Flight Simulator“ hat neue Flugzeuge, Flughäfen und eine frühe Unterstützung von DirectX 12 im Gepäck.

Vergrößern DirectX 12 sorgt leider nicht für den erhofften Performance-Sprung. © microsoft.com

Seit der Veröffentlichung im August 2020 arbeitet Microsoft regelmäßig am „Flight Simulator“. Mit jedem Update werden frische Flugzeuge und Features hinzugefügt, die Hobbypiloten bei der Stange halten sollen. Nun wurde die GOTY-Version des „Flight Simulator“ veröffentlicht. Dies hat neben dem Sim-Update 7 auch eine frühe Unterstützung für DirectX 12 im Gepäck. Bislang musste die Flugsimulation auf das veraltete DirectX 11 zurückgreifen. Patch 1.21.13.0 behebt zusammen mit dem Sim-Update 7 auch mehrere Absturzursachen und Fehler. Auch den Mehrspieler-Modus will Microsoft verbessert haben, speziell die Flugbahngenauigkeit und Stabilität sei optimiert worden.

Neuer Renderer

Über das Optionsmenü kann zudem eine erste Version der DirectX-12-Unterstützung aktiviert werden. Der neue Renderer soll laut Microsoft vorerst aber noch nicht für eine verbesserte Performance sorgen. Funktionen wie DirectX-Raytracing sind entsprechend auch noch nicht zu finden. Lediglich die CPU-Last könnte durch die neue API reduziert werden. Speziell Prozessoren mit vielen Kernen könnten also doch vom Wechsel auf DirectX12 profitieren.

Fünf neue Flugzeuge

Im Gegenzug sorgt das Update jedoch für viele Verbesserungen in den Bereichen Wetter, Flugzeuge, VR, Weltgenerierung oder unterstützter Peripherie. Der Sprung zur GOTY-Version hat außerdem fünf neue Flugzeuge im Gepäck: Da wäre unter anderem der erste Militärjet in Form der Boeing F/A-18 Super Hornet. Außerdem ist mit dem VoloCity ein kleines Lufttaxi im Spiel zu finden. Weiterhin stehen auf dem Rollfeld die Flugzeuge Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub und Aviat Pitts Special S1S zur Verfügung. Zusätzlich hat Microsoft mehrere neue Flughäfen ins Spiel integriert, darunter Leipzig/Halle, den Allgäu Airport Memmingen oder den Flughafen Kassel in Deutschland.



Video: MS Flight Simulator von 1982 bis 2020