Flight Simulator 2020: Krasse Screenshots aus der Alpha

Microsoft zeigt neue, atemraubende Screenshots aus der Alpha vom Flight Simulator 2020. So schön wird die Simulation!

Vergrößern Wunderschön: Der neue Microsoft Flight Simulator erscheint in diesem Jahr © Microsoft

Flugsimulations-Fans erwartet mit dem neuen Microsoft Flight Simulator in diesem Jahr ein echter Leckerbissen, der sowohl vom Umfang her als auch mit der Grafik punkten wird. Was wir bisher vom Flight Simulator 2020 sehen konnten, hat uns jedenfalls bereits überzeugt.

In dieser Woche startet für die Insider eine neue Alpha-Version des Flight Simulator 2020. Mit dem Alpha-Build-Update 1.3.x.x gibt es diverse Bugfixes und die Entwickler setzen einige Vorschläge der Tester um. Passend zur neuen Alpha haben die Entwickler einige Screenshots aus der Alpha veröffentlicht. Diese Screenshots zeigen, wie schön Flight Simulator 2020 aussehen wird und mit welchem Reichtum an Details die reale Welt mit Unterstützung echter Satellitenbilder nachgebaut wird. Alle Screenshots stammen von den Testern der Alpha-Version des Flight Simulators 2020:

Flight Simulator 2020: Die Systemanforderungen



Da stellt sich natürlich die wichtige Frage, welche Hardware im PC stecken muss, um das Spiel möglichst mit allen Details genießen zu können. Microsoft beantwortet nun diese Frage und hat die minimalen, empfohlenen und idealen Systemvoraussetzungen für den Flight Simulator 2020 verraten.

Grundsätzlich gilt: Auf dem Rechner muss mindestens Windows 10 mit Stand von November 2019 Update (Windows 10 Version 1909) installiert sein. Außerdem sollten auf dem Rechner mindestens 150 Gigabyte freier Festplatten-Speicherplatz verfügbar sein. Idealerweise sollte das Spiel über eine SSD gespielt werden, damit die Daten schneller geladen werden können.



Flight Simulator 2020: Minimale Anforderungen

CPU: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460



GPU: AMD Radeon RX 570 / Nvidia GTX 770



VRAM: 2 Gigabyte

RAM: 8 Gigabyte

Festplatte: 150 Gigabyte HDD

Internet-Bandbreite: 5 Megabit/s



Flight Simulator 2020: Empfohlenes System

CPU: AMD Ryzen 5 1500X / Intel Core i5-8400



GPU: AMD Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970



VRAM: 4 Gigabyte

RAM: 16 Gigabyte

Festplatte: 150 Gigabyte HDD

Internet-Bandbreite: 20 Megabit/s



Flight Simulator 2020: Ideales System

CPU: AMD Ryzen 7 Pro 2700X / Intel Core i7-9800X



GPU: AMD Radeon VII / Nvidia RTX 2080



VRAM: 8 Gigabyte



RAM: 32 Gigabyte

Festplatte: 150 Gigabyte SSD

Internet-Bandbreite: 50 Megabit/s



