Hans-Christian Dirscherl

Die Bundeswehr setzt künftig einen Fesselballon zu ihrem Schutz ein. Der erste Einsatz erfolgt im Niger.

Vergrößern „Fliegendes Auge“ schützt Bundeswehr künftig bei gefährlichem Einsatz © Rheinmetall AG

Wenn von der Überwachung aus der Luft die Rede ist, dann werden neben Flugzeugen vor allem Flugdrohnen genannt. Doch weder Flugzeuge noch Drohnen können ständig in der Luft bleiben. Das ist bei Fesselballons anders. Der Ballon bleibt prinzipiell permanent in der Luft und wird nur zu Wartungszwecken bedarfsweise auf den Boden geholt. Genau diese Technik schafft nun die Bundeswehr an. Bisher besaß die Bundeswehr keine derartigen Ballons.

Erster Überwachungsfesselballon für die Bundeswehr

Lieferant dieser für die Bundeswehr neuen Aufklärungs- und Überwachungsmethode ist das bekannte Rüstungsunternehmen Rheinmetall . Für 21 Millionen Euro liefert Rheinmetall einen Überwachungsfesselballon - von Rheinmetall werbewirksam als „Fliegendes Auge“ bezeichnet - samt Betrieb an die Bundeswehr Der Ballon soll künftig die Umgebung des Bundeswehrstützpunktes im westafrikanischen Staat Niger aus der Luft überwachen. Wie der auf Wehrthemen spezialisierte Blog augengeradeaus vermutet , handelt es sich bei dem Lager in Mali vermutlich um den Stützpunkt in Tillia/Tilia. Dort bilden deutsche Truppen, unter anderem Kampfschwimmer, nigerianische Spezialkräfte für den Kampf gegen islamistische Terroristen aus. Im benachbarten Mali, wo die Bundeswehr einen gefährlichen Einsatz leistet, wird der Ballon dagegen nicht eingesetzt.

Der Überwachungsfesselballon soll aus großer Höhe die Umgebung des Bundeswehrstandorts im Auge behalten und gegnerische Objekte schon auf große Distanzen erkennen. Der Ballon kommuniziert über Glasfaserkabel mit der Bodenstation.

Die Bundeswehr soll mit dieser Lösung bei Tag und Nacht mögliche gegnerische Kräfte über mehrere Kilometer Entfernung identifizieren und gegebenenfalls Maßnahmen frühzeitig einleiten können. Zudem soll der Ballon abschreckend wirken und die Anschlagswahrscheinlichkeit durch gegnerische Kräfte mehr als halbieren, wie Rheinmetall hofft.

Unbeweglich am Himmel

Der Ballon kann sich anders als ein Luftschiff/Zeppelin nicht fortbewegen, sondern ist über Seile fest mit der Erde verbunden. Ein derartiger Überwachungsballon wird auch als Aerostat bezeichnet. Diese Ballons stehen in der Tradition der Fesselballons aus dem ersten Weltkrieg, mit denen man das Gefechtsfeld beobachtete und von denen aus Artilleriebeobachter das Artilleriefeuer lenkten. Laut Rheinmetall nutzen die US-Streitkräfte solche Lösungen seit vielen Jahren zur weiträumigen Überwachung ihrer Feldlager.

Die Einbindung der Sensoren des Überwachungsfesselballons in das militärische Führungssystem erfolgt durch die Rheinmetall-Tochtergesellschaft Rheinmetall Canada. Rheinmetall Canada betreut ein vergleichbares System bei den kanadischen Streitkräften und ist dort für Systemintegration, Wartung und Instandsetzung verantwortlich.

Mit der nun durch die Bundeswehr beauftragten Betreiberlösung verpflichtet sich Rheinmetall, im Einsatzgebiet einen Betrieb rund um die Uhr an allen sieben Wochentagen sicherzustellen. Die Sensorik des „fliegenden Auges“ wird von Soldaten an speziellen Arbeitsplätzen am Boden bedient. Vertragsgemäß wird Rheinmetall diese militärischen Bediener auch vor ihrem Einsatz für ihre zukünftige Arbeit ausbilden.

Keine Schutzvorrichtungen

Der Ballon besitzt - zumindest laut offiziellen Angaben - keine Selbstschutzvorrichtungen. Laut Rheinmetall würde sich der Aerostat in so großen Höhen bewegen, dass er kein primäres Angriffsziel sei. Das würden Erfahrungen anderer Nationen zeigen.

