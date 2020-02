Flash Sale im Ubistore: Tom Clancy's The Division 2 für 3 Euro statt 59,99 Euro

René Resch

Im Ubistore gibt es aktuell ein Free Weekend und Flash Sale zu "Tom Clancy's The Division 2". Das Spiel gibt es aktuell für 3 statt 59,99 Euro. Neben der Standard-Edition gibt es noch weitere Angebote zu verschiedenen Editionen, DLCs und zum Season-Pass.

Vergrößern Flash Sale im Ubistore: The Division 2 für 3 statt 59,99 Euro © Ubisoft

Im offiziellen Ubisoft-Store gibt es aktuell, zur Feier des bevorstehenden DLCs "Die Warlords von New York", noch bis zum 3. März 2020 eine Flash-Sale-Aktion zum Spiel "The Division 2". Dabei sind nicht nur die Preise zum Spiel drastisch reduziert, in der Zeit vom 27. Februar ab 9 Uhr morgens bis zum 2. März 2020 findet zudem das Free Weekend statt. Während des Free Weekends können Sie das Spiel kostenlos testen und wenn Ihnen das Spiel zusagt, supergünstig kaufen.

Zum Free-Weekend von The Division 2



The Division 2 während der Aktionszeit für 3 Euro statt 59,99 Euro kaufen

Das Basis-Spiel können Sie während des Aktionszeitraums zum absoluten Top-Preis von nur 3 statt 59,99 Euro kaufen. Daneben sind auch Erweiterungen, Season Pass oder Sondereditionen zu Schnäppchenpreisen erhältlich. Alle Division-2-Angebote haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Tom Clancy's The Division 2 - Standard Edition

für 3 statt 59,99 Euro kaufen

Tom Clancy's The Division 2 - Year 1 Pass

für 11,99 statt 39,99 Euro

Tom Clancy's The Division 2 - Die Warlords von New York Edition für 32,99 statt 59,99 Euro

Tom Clancy's The Division 2 - Die Warlords von New York Ultimate Edition für 52,79 statt 79,99 Euro

Tom Clancy's The Division 2 - Phoenix Shield Edition Collectors Edition

für 160,79 statt 239,99 Euro

Zum The-Division-2-Flash-Sale mit allen Angeboten

Weitere Informationen zum Spiel

In Tom Clancy's The Division 2 spielen Sie ein Mitglied von The Division, einer Gruppe von zivilen Agents, die als letzte Verteidigungslinie aufgestellt wurde. Denn Washington, D.C. ist in Gefahr. Zahlreiche Fraktionen kämpfen um die Macht in Washington, D.C. Die Division-Agents sind dabei gut genug ausgerüstet, um sich den gegnerischen Fraktionen zu stellen und die verbleibenden Zivilisten zu schützen.



Washington, D.C. wurde in The Division 2 1:1 nachempfunden und stellt die Stadt so realistisch dar wie niemals zuvor. Diese authentische Spielwelt bietet unübertroffene Nahansichten von Sehenswürdigkeiten, Landschaften, Stadtvierteln und feindlichen Verstecken.

